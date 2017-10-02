Ankara Nakliyat'a 10 Adet MAN

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02 Ekim 2017, 17:11

Nakliye sektörünün dinamik firmalarından Ankara Nakliyat, 10 araçlık yatırımında, MAN TGS 18.460 BLS çekicileri tercih etti. Firmanın 30 araçlık filosu, ağırlıkla MAN çekicilerden oluşuyor. Ankara Nakliyat’ın satın aldığı araçlar, Ankara, Akyurt’taki MAN tesislerinde gerçekleştirildi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara ve Kamyon Satış Koordinatörü Ferit Aslan Akman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen teslimat törenine, Ankara Nakliyat adına Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Yalçın ile Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Yalçın, Mithat Yalçın ve Hüseyin Yalçın katıldılar. Törende ayrıca Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. Bölge Satış Yöneticisi Ali Tuğrul Aykın’ın yanı sıra satışı gerçekleştiren Şensan’dan Satış Müdürü Mehmet Demir ve Satış Danışmanı Mustafa Karadeniz ile Antoto’dan Satış Danışmanı Engin Karaoğlu da hazır bulundular.Ankara Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Yalçın, “Filomuzdaki mevcut MAN araçlarının gerek performans ve dayanıklılık, gerekse yakıt ve işletme giderlerinde sağladıkları tasarrufla yarattıkları farkı, tecrübelerimizden biliyoruz. MAN araçlarının Euro 6C ile başta yakıt ve sonrasında bakım aralıkları olmak üzere her alanda yaptığı geliştirmelerle bu farkı çok daha ileri taşıdıkları da sektörde rasyonel olarak tecrübe edilmiş bir gerçek. Bu doğrultuda filomuzu daha da güçlendirmeye ve gençleştirmeye yönelik yaptığımız 10 araçlık bu yatırımda da sunduğu bu benzersiz ayrıcalıklarla MAN’ı tercih ettik” dedi.Dünyanın mühendislik ve üretim devi MAN araçlarının, yüksek standartları ve ileri teknolojileri ile segmentlerinin premium sınıflarını oluşturduğuna vurgu yapan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara da, “MAN yaptığı tüm geliştirmeleri, başta müşterileri olmak üzere, araçlarının üstlenebileceği görevleri ve ekolojik değerleri düşünerek yapar. Daha az yakıt ile daha yüksek performans, daha yüksek bakım aralıkları ve daha az çevresel değerleri üretmeyi hedefler. Dolayısıyla her yeni modelimizde bu değerlerde ulaştığımız noktalar, sektörün de referans çizgisini oluşturuyor. Bu noktada MAN için en büyük tescil ve taltif de, reel sektörden, müşterilerimizin yollardaki tecrübelerinden geliyor” şeklinde konuştu.MAN Truck & Bus, yılda (2016) ortalama 9 milyar Euro geliriyle Avrupa’nın lider ticari araç üreticilerinden ve ulaştırma çözüm sunucularındandır. Ürün yelpazesinde kamyonlar, otobüsler, dizel ve doğal gazlı motorların yanısıra yolcu ve kargo taşımacılığıyla ilgili hizmetler de yer almaktadır. MAN Truck & Bus, Volkswagen Truck & Bus GmbH’nin bir yan kuruluşu olarak tüm dünyada 35,000’ün üzerinde kişi istihdam etmektedir.