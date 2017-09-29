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Hyundai, Interbrand’e göre dünyanın en değerli markaları arasında yer alıyor

Hyundai, Interbrand’e göre dünyanın en değerli markaları arasında yer alıyor

Tarih 29 Eylül 2017, 18:23

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Interbrand, dünyanın en değerli markalarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. En değerli 10 otomotiv markası arasında yer alan Hyundai, 2017 yılında bu değerini 13.2 milyar dolara yükseltti.

Seri üretime başladığı 1974 yılından bu yana yükselişini ve gelişimini sürdüren Hyundai, 2017 yılında zirveye bir adım daha yaklaştı. Dünyanın en saygın marka değerlendirme kuruluşu Interbrand sonuçlarına göre, 35’inci sıradaki yerini koruyan Hyundai, otomotiv markaları arasında da altıncı sırada yer alıyor. Bir önceki yıla göre, yüzde 5.1 büyüme ile marka değerini 13.2 milyar dolara yükselten Güney Koreli Hyundai, bu başarısını kalitesi sürekli artan ürünlerine ve gelecek vaad eden planlarına borçlu.

Üç yıldır üst üste En iyi 40 global marka arasında yer alan Hyundai, ayrıca Modern Premium felsefesine uygun olarak ürettiği otomobilleriyle de köklü Alman rakiplerini de geride bırakmış oldu. Dünya genelinde yılda 5 milyondan fazla araç satan Hyundai, müşterilerini etkilemek ve sıkı bir bağ oluşturmak için marka algısını her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.

Interbrand sıralamayı, her markanın kendi değerine katkıda bulunan özelliklerine göre yapıyor. Markalı ürünlerin ve hizmetlerin finansal performansı, markanın müşterinin tercihini etkilemesindeki rolü ve fiyat politikası veya kazançları marka gücü için önem teşkil ediyor.

 

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