NISSAN, 2017’nin en iyi global markalarından biri seçildi

29 Eylül 2017, 18:15

Son yedi yıldır Interbrand’in ‘En İyi Global Markalar’ araştırmasında başarısını her geçen yıl artıran Nissan, 11,5 milyar dolar marka değeriyle 2017’de geçen yıla oranla dört basamak birden yükseldi.

Nissan, dünyanın önde gelen danışmanlık ve araştırma şirketlerinden Interbrand tarafından 2017 yılında dünyanın en değerli markalarından biri olarak seçildi.Nissan, Interbrand'ın yayınladığı ‘Yılın En İyi Global Markaları’ araştırmasında bu yıl 4 basamak birden yükselerek 39. sırada yer aldı. Araştırma Nissan’ın marka değerini 11.534 milyar dolar olarak hesapladı. Nissan geçtiğimiz yıl 11.066 milyar dolarlık tahmini marka değeri ile 43. sırada yer almıştı.Interbrand yapmış olduğu araştırmada, Nissan Intelligent Mobility stratejisini temel alarak marka değerini arttırmaya yönelik faaliyetlerini değerlendirdi. Araştırma aynı zamanda otonom sürüş teknolojileri ve elektrikli araçlar gibi Nissan'ın müşterilerine sunmuş olduğu çözümleri de dikkate aldı. Interbrand, Nissan'ı son 7 yıldır dünyanın en değerli markaları arasında gösteriyor.Araştırma sonucu Nissan'ın özellikle, e-POWER serisi hibrid sistemi ve ProPILOT tek şeritli otonom sürüş teknolojisini içeren yeni ürünleri piyasaya sunduğu Nissan Intelligent Mobility ile her geçen yıl güçlendiğini ortaya koyuyor. Nissan, Ocak 2017'de Las Vegas'ta gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarında lanse ettiği Nissan Intelligent Mobility'nin ardından, 6 Eylül 2017’de dünyanın en çok satan elektrikli otomobili LEAF’in ikinci neslini tanıttı.“Son altı yıldır şirket genelinde ‘marka gücü’ konusuna odaklanmış durumdayız. Çabalarımızın bunun gibi etkili marka sıralamasında takdir edilmesi bizi daha çok çalışmaya teşvik ediyor.” şeklinde konuşan Nissan Kurumsal Başkan Yardımcısı, Global Pazarlama ve Marka Stratejisi Başkanı Roel de Vries, değerlendirmesini, “Büyümeye devam ediyoruz. Nissan Intelligent Mobility çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalar ve sürüşün geleceğini şekillendirme noktasındaki vizyonumuz takdir ediliyor. Lanse etmiş olduğumuz yeni LEAF ile markamızın daha da gelişmesini umuyoruz.” şeklinde tamamladı.Nissan’ın Türkiye’de ve globalde elde ettiği başarılarla müşterilerinin nezdinde en sevilen markalar arasında yer aldığının altını çizen Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök: “Nissan olarak müşterilerimize verdiğimiz değerin hem marka imajımıza hem de satış rakamlarımıza artış olarak yansımasından çok mutluyuz. SUV pazarının tartışmasız lideri olan markamızın inovasyon alanında yaptığı geliştirmeler, marka gücümüze yaptığımız yatırımlarla birleşerek Nissan müşterilerinin ürünlerimizden daha da heyecan duymasını sağlıyor. Piyasaya çıkardığımız her yeni üründe müşterilerimize daha fazla fayda sağlayarak, ürünlerimize değer katarak bu konuda devamlılığı hedefliyoruz. Interbrand'in global araştırması bu hedefe doğru sağlam adımlarla ilerlediğimizin en güzel göstergesi. Yaz başında lanse ettiğimiz Yeni X-Trail'den sonra çok yakında Türk tüketicisinin beğenisine sunacağımız Yeni Qashqai ile bu gelişimin devam edeceğine inanıyorum.” dedi.Interbrand, araştırmanın raporunu hazırlarken her bir markanın işletme varlığı olarak yatırım ve yönetimine, finansal performansına, satın alma kararı sürecinde markanın rolüne ve gücüne bakıyor.