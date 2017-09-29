Lastikteki her şey Tirex’te

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29 Eylül 2017, 18:06

Lastik üretiminde önemli başarıları olan Türkiye, kendi başına önemli bir sanayi ve ticaret doğuran bu alanda kendinden yeterince söz ettiremiyor.

“Türkiye hem üretici olarak hem de oluşturduğu pazar büyüklüğü ile uluslararası bir etkinliği hak ediyor” diyen EKO Fuarcılık Fuarlar Müdürü Altınay Bekar, ‘bu eksikliği gidermek için çok önemli adımlar atıyoruz’ diyerek şunları söyledi:“Tam anlamıyla B2B kurgusuyla hazırladığımız Tirex Lastik ve Teknolojileri ile Türkiye’nin lastik pazarının resmini eksiksiz şekilde göz önüne sereceğiz. Üç yıldır sadece Türkiye’de değil, Avrupa’daki tüm ilgili etkinliklerdeki girişimlerimizle Tirex’e hazırlanıyoruz. Taşımacılık ve lojistik alanında dünya çapındaki fuarımız olan Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarımız ile eş zamanlı olarak gerçekleştireceğimiz Tirex, lastik ve çevresindeki tüm kesimleri buluşturacak. Amacımız Türkiye’nin lastik ve lastiğe ilişkin temel bileşenlerin üreticileri ile sayıları yaklaşık olarak 5 bin dolayındaki lastik servis ve bayilerini buluşturmaktır.”Altınay Bekar, “15-17 Kasım tarihlerinde Yeşilköy’de bulunan İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan Tirex, tüm lastik dünyasının kalbinin attığı yer olacak” dedi.Lastik ve Teknolojilerine özel Tirex; 15-17 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti tarafından düzenlenecek olan 11. Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı kapsamında EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. tarafından organize edilmektedir. Tirex, Türkiye'de ilk kez lastik ürünleri ve üreticileri ile lastik kullanımı ve atıklarının değerlendirilmesi süreçlerindeki tüm bileşenleri buluşturacaktır. Tirex, araç lastikleri, araç jantları, lastik aksesuarları, bakım onarım hizmetleri ve gereçleri, geri dönüşüm ve atık yönetimi ile hizmet sunucular zincirindeki geniş ürün ve hizmet yelpazesini içermektedir.