TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Ekol, Pharma CMO Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı

Ekol, Pharma CMO Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı

Tarih 29 Eylül 2017, 17:29

Ekol ve Supply Chain Wizard işbirliği ile 28 Eylül Perşembe günü organize edilen Pharma CMO Zirvesi ilaç sektörünü bir araya getirdi. Ekol’ün sağlık sektörüne özel tesisi olan Begonvil’e düzenlenen gezi ile başlayan zirve, Ekol Genel Merkez Kardelen Tesisi’ndeki konferans salonunda devam etti.

Dünyada söz sahibi olan ilaç sanayicileri, fason üreticiler, ambalajcılar ve sektörün diğer çözüm ortaklarından üst düzey yöneticilerin katıldığı zirvenin açılış konuşmaları Ekol Sağlık Sektörü Yöneticisi Ahmet Lütfi Dörtyön ve tedarik zinciri alanında dünyanın önde gelen danışmanlık şirketi Supply Chain Wizard Türkiye Başkan Vekili Burak Tiftikci tarafından yapıldı.  İlaç Takip ve İzleme Sistemi’ndeki uluslararası uygulamaların mercek altına alındı, Türkiye’de 2010 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan İlaç Takip Sistemi (İTS) alanında diğer ülkelerde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

İlaç Tedarik Zinciri Operasyonlarında İzlenebilirlik konulu vaka çalışmasını katılımcılarla paylaşan Ekol Sağlık Sektörü Yöneticisi Ahmet Lütfi Dörtyön’ün şu ifadeleri dikkat çekti: “Ekol olarak temel görevimiz iş ortaklarımızın başarılı olması için onları desteklemek. Türkiye’de ilaç takip sistemi için Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız entegrasyonu, Avrupa Birliği, Suudi Arabistan ve Rusya gibi ülkelerin resmi ilaç takip sistemleri ile de sağlayarak, ilaç firmalarına baştan sona tedarik zinciri çözümleri sunmaya devam ediyoruz. Başka bir deyişle, üretim hattından yurt içi veya yurt dışındaki müşteriye teslimata kadar geçen; ara-nakliye, depolama, etiketleme, Sağlık Bakanlığı’na bildirim, gümrükleme ve uluslararası taşıma gibi bütün süreçleri tek noktadan, hızlı, şeffaf ve düşük maliyetle gerçekleştiriyoruz.”

Supply Chain Wizard Türkiye Başkan Vekili Burak Tiftikci ise şunları söyledi: “İlaç üreticilerinin günün sonunda yurt dışına ihracat yapabilmeleri için gerçekleştirmeleri gereken operasyonları öğrendiklerini iletmeleri konferansın başarılı geçtiğinin bir kanıtı oldu.”

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Mercedes-Benz Türk, ihracatın yıldızları arasında yerini aldı

 Mercedes-Benz Türk, ihracatın yıldızları arasında yerini aldı Mercedes-Benz Türk, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) önderliğinde, Dünya gazetesi işbirliğiyle bu yıl 16’ıncı...

Mercedes-Benz Türk, 50. yılında 50 çalışanını Stuttgart’taki genel merkezine götürdü

 Mercedes-Benz Türk, 50. yılında 50 çalışanını Stuttgart’taki genel merkezine götürdü Mercedes-Benz Türk, 50. kuruluş yıldönümünde çalışanlarına yönelik düzenlediği etkinlik ve sürprizlere bir yenisini...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dış saha tecrübesi

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x