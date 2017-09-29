Porsche ve Michelin uyumu rekoru getirdi

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29 Eylül 2017, 17:10

Dünyanın en büyük lastik üreticileri arasında yer alan MICHELIN, özel olarak üretilen ultra yüksek performanslı lastikleriyle dünya devlerinin performansını artırmaya devam ediyor.

MICHELIN Pilot Sport Cup 2 lastikleri ile donatılan yeni Porsche 911 GT2 RS, Almanya’nın 20,6 kilometre uzunluğundaki Nürburgring Nordschleife pistinde 6 dakika 47,3 saniyeyle yeni bir dünya rekoru kırdı.Direksiyonunda Porsche test sürücüsü Lars Kern’in olduğu 911 GT2 RS’nin ön lastikleri 265/35 ZR 20, arka lastikleri ise 325/30 ZR 21 MICHELIN Pilot Sport Cup 2 ‘ydi. Zuffenhausen’de bulunan Porsche fabrikasından çıkan on aracın sekizine bu lastikler takılacak.918 Spyder, Cayman GT4, 911 GT3 ve 911 GT3 RS dahil olmak üzere Porsche’nin pek çok otomobilinde orijinal ekipman olarak yer alan MICHELIN Pilot Sport Cup 2 lastikleri, ultra yüksek performans sağlayan dünya motorsporlarının en üst düzeylerinde geliştirilmiş teknolojilere sahip. En üst seviyede dayanıklılık, yol tutuşu, direksiyon hakimiyeti ve güvenlik sağlayan lastikler, pistlerden sonra artık yollarda da sürücülere yüksek performans sunacak.Özel yapısı ve lastiğin iç ve dış katmanındaki farklı kauçuk bileşenleri sayesinde her türlü hava koşulunda yüksek ve tutarlı bir yol tutuşu sağlamak üzere tasarlanan lastikler, Track Variable Contact Patch 3.0 teknolojisi ile hem virajlarda hem düz yolda zeminle maksimum temas sağlıyor. Hem günlük yol kullanımında hem de yarış parkurunda çok zorlu koşullara uygun hale getirilen lastikler, sürücülere güvenlik ve sürüş keyfini eşsiz bir dengeyle sunuyor.