Sporcularımız Avrupa'da Başarı Arıyor

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29 Eylül 2017, 14:25

Bu hafta sonu otomobil sporlarında 12 sporcumuz, 4 ayrı seride Avrupa pistlerinde başarı arayacak...

Bu sezon Türkiye Karting Şampiyonası mini kategoride yarışmaya başlayan ve en küçük sporcumuz olan Alp Hasan Aksoy, hafta sonu Slovakya’da piste çıkacak. Slovakya Karting Sampiyonası 5. ayak yarışında start alacak olan Aksoy, Uluslararası tecrübesini arttırmak hedefiyle micro max kategorisinde 14 rakibine karşı mücadele edecek.Porsche Carrera Cup Fransa ve Beneux serilerinin ortak yarışı 30 Eylül-01 Ekim tarihlerinde İspanya'da Barcelona'da yer alan Catalunya pistinde gerçekleştirilecek. Ülkemizi temsilen 4 milli sporcumuzun start alacağı hafta sonunda Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Spor Toto desteğiyle, Attempto Racing adına yarışan 19 yaşındaki milli sporcumuz Ayhancan Güven, birbirinin eşi Porsche 911 GT3 otomobillerin mücadelesinde bir kez daha podyum hedefliyor. 37 sporcunun start alacağı yarışta yarışta Ayhancan haricinde; Go Motorsports adına Cenk Ceyişakar, Cengiz Oğuzhan ve Yadel Özkan da piste çıkacak diğer milli sporcularımız olacaklar...Yarış kariyerine henüz 7 yaşında karting ile başlayan ve bugüne kadar sayısız ulusal ve uluslararası başarıyı kariyerine sığdırmayı başaran milli sporcu Berkay Besler, bu yıl kartingden geçiş yaptığı otomobil serisinde sezonun son yarışı için İtalya'da... Bursalı genç sürücü, Renault Clio Cup İtalya serisinin son yarışı için, 30 Eylül-01 Ekim tarihlerinde podyum hedefiyle İtalya Imola'da yer alan Autodromo Enzo e Dino Ferrari pistine çıkıyor.6 sporcumuzun mücadele edeceği 3H Endurance Champions Cup 4. yarışı 30 Eylül Cumartesi günü İtalya Imola'da Autodromo Enzo e Dino Ferrari pistinde gerçekleştiriyor. 4.9 kilometre uzunluğundaki pistte, gerçekleştirilecek yarışta Borusan Otomotiv Motorsport takımı BMW Z4 GT3 ile milli sporcular Aytaç Biter, Levent Kocabıyık ve Fatih Ayhan ile Gedik Ebam Motorsport da yine BMW Z4 GT3 ile Ahmet Mutlubaş, Ayhan Germirli ve Yağız Gedik ile mücadele edecek. İki takımın da hedefi Imola’da podyumu paylaşarak İstiklal Marşımızı çaldırmak...