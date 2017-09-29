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ASF Otomotiv’den Türkiye’de bir ilk

ASF Otomotiv’den Türkiye’de bir ilk

Tarih 29 Eylül 2017, 14:04

Satın almadan önce otomobilleri incelemek için galerileri gezme devri kapanıyor. Türkiye’de ilk kez ASF Otomotiv tarafından hayata geçirilen online platform sayesinde internet üzerinden satış temsilcileri eşliğinde galerileri dolaşmak, otomobiller hakkında bilgi almak mümkün.

Türkiye otomotiv sektörünün öncü markalarından ASF Otomotiv, araç satış süreçleriyle ilgili dijital bir yeniliğe imza attı. ABD merkezli  online görüşme platformu 11Sight ile işbirliği yapan ASF Otomotiv’in müşterileri, satın almadan önce hakkında bilgi almak istediği otomobiller için galerileri ziyaret etmek zorunda değil!

Renault, Fiat, Dacia ve Ford markalarının Türkiye yetkili satıcılıklarını yapan ASF Otomotiv, araç satın almak isteyen müşterilerine internet üzerinden canlı olarak galeri gezebileceği sistemin altyapısını tamamladı.

Sistem nasıl çalışıyor?
İlk aşamada Renault ve Fiat markaları için devreye alınan 11Sight uygulaması ile ziyaretçiler asffiat.com.tr ve asfrenault.com.tr adresleri üzerinden tek tıkla canlı olarak bayilere bağlanıyor. Böylece yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi ile ekran başından otomobilleri inceleme şansı elde eden müşteriler, tüm sorularına satış temsilcilerinden anında yanıt alabiliyor.

Üstelik ASF Otomotiv’in 11sight özelliği ile galerileri gezmek için herhangi bir uygulama indirmek gerekmiyor. Sitelerde bulunan uygulama ikonuna tıklayarak doğrudan satış temsilcisine bağlanılıyor.

Daha az zamanda daha fazla otomobil
Dünyada otomobil ve emlak sektöründe yaygın olarak kullanılan yeni yöntem sayesinde otomobil meraklıları artık Türkiye’de de, mobil cihazlarıyla veya bilgisayar başında otomobilleri inceleme fırsatı buluyor. Böylece otomobil satın almak isteyen müşteriler galeri ziyaretleriyle zaman kaybetmeden daha az zamanda daha fazla otomobili araştırma ve sorularına en yetkili ağızdan cevap alma şansına erişiyor.

 

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