Siemens ve Alstom ulaşım alanında Avrupa liderliği için güçlerini birleştirdi

29 Eylül 2017, 12:04

Yüzde 50 hissesi Siemens’e ait olacak yeni şirket, Alstom CEO’su tarafından yönetilecek; şirketin hisseleri Fransa borsasında işlem görecek ve şirket genel merkezi Paris’te olacak.

Siemens ve Alstom, Siemens’in demiryolu araçları için cer sürücüleri de dahil olmak üzere ulaşım alanındaki tüm operasyonlarını Alstom ile birleştirmeye yönelik Mutabakat Anlaşması imzaladı. Böylece demiryolu pazarının iki yenilikçi oyuncusu bir araya gelerek, benzersiz müşteri değerleri ve operasyonel potansiyel yaratacak. Her iki işletme de faaliyetleri ve bulundukları coğrafyalar açısından birbirini tamamlıyor. Siemens, kurulacak birleşmiş şirketten yeni çıkarılacak hisseler alacak ve hisse değerine uyarlanmak üzere, Alstom’un hisseli sermayelerinin yüzde 50’sini temsil edecek.Siemens AG Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Joe Kaeser, konuyla ilgili açıklamasında şunları ifade etti: “Eşit koşullardaki bu Fransız-Alman birleşmesi birçok alanda çok güçlü sinyaller veriyor. Avrupalılık kavramını hayata geçiriyor ve Alstom’daki dostlarımızla birlikte, demiryolu endüstrisinde uzun vadeli, yeni bir Avrupa lideri yaratıyoruz. Bu birleşme, dünyanın her yerindeki müşterilerimize daha yenilikçi ve rekabetçi bir portföy sunacak. Son birkaç yılda global pazarda büyük değişiklikler yaşandı. Asya’daki dominant bir oyuncu global pazar dinamiklerini değiştirdi. Ayrıca, dijitalizasyon da ulaşımın geleceğini etkileyecek. Birlikte daha fazla seçenek sunabilir; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için sorumlu ve sürdürülebilir bir dönüşüm sağlayabiliriz.”Alstom SA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Henri Poupart-Lafarge ise görüşlerini şöyle ifade etti: “Bugün Alstom tarihi için önemli bir an, demiryolu sektörü konsolidasyonunda platform oluşturmadaki pozisyonumuzu kanıtlıyoruz. Bugünün dünyasında ulaşım, merkezi bir noktada yer alıyor. Gelecekteki ulaşım modellerinin temiz ve rekabetçi olması gerekiyor. Alstom ve Siemens Ulaşım’ın tüm kıtalara erişimi, ölçeği, teknolojik bilgi birikimi ve dijital ulaşım açısından benzersiz konumu sayesinde, bu birleşme tüm müşterilerimize ve nihayetinde de tüm bireylere daha akıllı ve verimli sistemler sunarak kentlerin ve ülkelerin ulaşım anlamındaki zorlukları aşmasını sağlayacak. Siemens Ulaşım’ın deneyimli ekiplerini, birbirini tamamlayan coğrafi yayılımını ve yenilikçi uzmanlığını bizim yeteneklerimizle bir araya getirerek, müşteriler, çalışanlar ve hissedarlar için değer yaratacağız. Ulaşımın geleceğini şekillendireceğinden hiç kuşku duymadığım bu yeni grubun oluşumuna liderlik ettiğim için gururluyum.”Alstom ve Siemens’in yayınladığı en son yıllık mali tablolardaki bilgilere göre, yeni şirketin 61,2 milyar Euro değerinde alınmış ve bekleyen siparişleri, 15,3 milyar Euro ciro, 1,2 milyar Euro düzeltilmiş FVÖK (EBIT - faiz ve vergi öncesi kâr) ve yüzde 8,0 düzeltilmiş EBIT marjı bulunuyor. Siemens ve Alstom birleşmesini, kapanış sonrasındaki en geç dört yıl içinde yıllık 470 milyon Euro finansal fayda (sinerji) yaratması bekleniyor ve mali kapanışta 0,5 milyar ile 1,0 milyar Euro arası nakit miktarı hedefleniyor. Yeni şirketin global genel merkezi ve demiryolu taşıtları yönetim ekibi Paris’te yer alacak ve şirket Fransa borsasında işlem görecek. Ulaşım Çözümleri genel merkezi ise Berlin-Almanya’da bulunacak. Yeni şirketin 60’ı aşkın ülkede toplam 62.300 çalışanı olacak.Birleşmenin bir parçası olarak, Alstom’un mevcut hissedarları, kapanış tarihinden önceki günün sonunda iki özel kâr payı alacak: hisse başına 4,00 Euro prim (toplamda 0,9 milyar Euro) birleşme işleminin kapanmasından kısa süre sonra ödenecek; ayrıca hisse başına 4,00 Euro’ya ulaşan (toplamda 0,9 milyar Euro) olağanüstü kâr payı da Alstom’un, General Electric ortaklığındaki yaklaşık 2,5 milyar Euro’luk satış opsiyonundan elde edilecek gelirlerden ödenecek (nakit durumuna bağlı olarak). Siemens ise alacağı hak sayesinde, kapanıştan en erken dört yıl sonra uygulanmak üzere, hisse sermayesinin yüzde 2’sine denk gelen Alstom hisselerini alacak.İki şirketin faaliyetleri birbirini büyük ölçüde tamamlıyor. Kurulacak olan birleşmiş şirket, uygun maliyetli genel platformlardan en yeni teknolojilere kadar, müşterilerin çok yönlü ve müşteriye özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çok daha çeşitli ürün ve çözümler sunacak. Global yapı sayesinde, Alstom’un bulunduğu Orta Doğu ve Afrika, Hindistan, Orta ve Güney Amerika ile Siemens’in bulunduğu Çin, ABD ve Rusya’daki gelişmekte olan pazarlara erişim sağlanacak. Müşteriler; dengeli ve daha geniş bir coğrafi kapsamdan, daha kapsamlı bir portföyden ve dijital servislere yapılacak büyük yatırımlardan önemli ölçüde faydalanacak. Her iki şirketin bilgi birikimi ve inovasyon gücünün bir araya gelmesiyle çok önemli inovasyonlar, uygun maliyetler ve daha hızlı yanıt imkanı elde edilecek; böylece müşterilerin ihtiyaçları daha verimli şekilde karşılanacak.Yeni şirketin Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı dahil Siemens tarafından belirlenecek 6 üye, 4 bağımsız üye ve CEO olmak üzere toplam 11 üyeden oluşacak. Yönetimde süreklilik sağlamak üzere, Henri Poupart-Lafarge CEO olarak şirketi yönetme görevini sürdürecek ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olacak. Siemens Ulaşım Bölümü CEO’su Jochen Eickholt da yeni şirkette önemli bir sorumluluk üstlenecek. Şirketin adı Siemens Alstom olacak.Öngörülen birleşme işlemi Alstom Yönetim Kurulu (geçici kurul olarak faaliyet gösteren Teftiş Kurulu’nun işlem hakkındaki incelemesine istinaden) ve Siemens’in Denetim Kurulu tarafından oy birliğiyle destekleniyor. Bouygues SA da işlemi tamamen destekliyor; hem Alstom Yönetim Kurulu toplantısında hem de bu toplantıda çıkacak karar doğrultusunda 31 Temmuz 2018 tarihinden önce birleşmeyi nihai karara bağlamak üzere toplanacak Olağanüstü Genel Kurul’da birleşme lehine oy kullanacak. Kapanışın ardından dört yıl boyunca hisselerin yüzde 50,5’te tutulması ve yönetim, organizasyon ve istihdam açısından çeşitli koruma önlemlerinin alınması gibi konularda Siemens’in verdiği taahhütler doğrultusunda, Fransa hükümeti de bu işlemi destekliyor. Fransa, Alstom hisselerinin Bouygues SA’dan alınması sürecinin en geç 17 Ekim 2017’de sona ereceğini ve Bouygues tarafından verilen opsiyonların uygulanmayacağını taahhüt ediyor. Bouygues de 31 Temmuz 2018 tarihine veya bu tarihten önce gerçekleşmesi halinde birleşmeyi nihai karara bağlamak üzere yapılacak toplantıya kadar hisselerini tutmayı taahhüt etti.Birleşme belgelerinin imzalanmasından önce, Alstom ve Siemens Fransız yasaları doğrultusunda Yönetim Kurulu bilgilendirme ve danışma süreçlerini Fransa’da başlatacak. Alstom, işlemden vazgeçmesi durumunda 140 milyon Euro tazminat ödeyecek. Alstom’un yeni çıkarılan hisseleri için, bu birleşme kapsamında Siemens Ulaşım faaliyetleri, demiryolu arçaları için cer sürücüleri operasyonları da dahil olmak üzere, Alstom’a aynı katkıda bulunmuş olacak. Ayrıca, çift oy hakkı oluşmaması için, birleşme tahminen 2018’in ikinci çeyreğinde Alstom hissedarlarının onayına tabi olacak. İşlem aynı zamanda, Fransa’daki yabancı yatırım izin mercileri ve anti-tröst yetkilileri de dahil olmak üzere ilgili tüm yasal yetkililerin iznine tabi olacak. Bunun yanı sıra, ilgili ayni katkı yapıldıktan sonra Siemens’in herhangi bir zorunlu devralma talebinde bulunmayacağı konusunda Fransız sermaye piyasası kurumunun da (AMF) teyidi alınacak. Birleşme İşlemin 2018 takvim yılının sonunda kapanması bekleniyor. İşlem, bir geçici komitenin incelemesi altında hazırlanmıştır.