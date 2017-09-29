Mercedes-Benz Türk, ihracatın yıldızları arasında yerini aldı

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29 Eylül 2017, 11:47

Mercedes-Benz Türk, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) önderliğinde, Dünya gazetesi işbirliğiyle bu yıl 16’ıncısı düzenlenen 'İhracatın Yıldızları-Türkiye’nin Gizli Şampiyonları' Yarışmasında İhracat Performansı kategorisinde ikincilik ödülünü aldı.

İhracatın geliştirilmesi ve Türkiye ekonomisindeki payının artmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) önderliğinde, Dünya gazetesi işbirliğiyle bu yıl 16’ıncısı düzenlenen 'İhracatın Yıldızları-Türkiye’nin Gizli Şampiyonları' yarışmasının yıldızları belli oldu. Toplam 518 firmanın değerlendirildiği yarışmada Mercedes-Benz Türk, İhracat Performansı kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.İhracatın Yıldızları-Türkiye’nin Gizli Şampiyonları yarışmasının ödül töreni, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımı ile 27 Eylül Çarşamba günü düzenlendi. İhracat Performansı kategorisinde ikincilik ödülü alan Mercedes-Benz Türk adına törene Mercedes-Benz Türk Otobüs Fabrikası Direktörü Bülent Acicbe katıldı. Acicbe, “Türkiye’de kuruluşumuzun 50. yılını kutladığımız bu günlerde, bu ödüle layık görülmek bizi gururlandırdı. Bu yarım asırda pek çok ilke, yeniliğe, başarıya ve rekora hep birlikte imza atarak sektörümüzde öncü ve lider olduk. Ülke ekonomisine üretim ve istihdam alanlarında yaptığımız katkıların yanı sıra İç Anadolu’daki Aksaray Kamyon Fabrikamız ve İstanbul’daki Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ürettiğimiz otobüs ve kamyonlar, bugün dünyanın dört bir yanında 70’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Bu çalışmalarımızın ödüle değer görülmesi, bizi yeni hedeflerimize yürürken cesaretlendirecek” dedi.Mercedes-Benz Türk 2016 yılında 3.500’ü aşkın otobüs ve 4.500’ü aşkın kamyon ihraç ederek üretim tesislerinde tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Şirket, Hafif Ticari Araç Grubunda ise en yüksek satış rakamına ulaşan ilk 3 marka arasında yerini aldı. Mercedes-Benz Otomobil Grubu, 32.666 satış adediyle rakiplerini geride bırakarak tarihi bir rekora imza attı. Otobüs ihracatı 2016 yılında bir önceki yıla oranla %8 artarken, kamyon ihracatı %400 oranında yükseldi. Şirketin hedefi 50. Yılını kutladığı 2017 yılında bu rakamları daha da yükseğe çıkarmak.