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Şampiyon Renault e.dams’in yeni sezon otomobili tanıtıldı

Şampiyon Renault e.dams’in yeni sezon otomobili tanıtıldı

Tarih 29 Eylül 2017, 11:04

Formula E’de art arda gelen üçüncü şampiyonluğun zaferini kutlayan Renault e.dams, 4. sezonda kullanacağı otomobilinin tasarımını tanıttı.

Geçtiğimiz yıl da Takımlar Şampiyonu olan Renault e.dams, kuruluşundan bu yana elde ettiği üç şampiyonluk ile bu ünvanı elinde bulunduran tek takım olma özelliğini koruyor. Takım ayrıca Sébastien Buemi ile üst üste iki yıl Pilotlar Şampiyonluğunu elde etmişti.



Elde edilen bu büyük başarının kutlaması sırasında yeni sezonda kullanılacak otomobil de takımın pilotları Sébastien Buemi ve Nicolas Prost tarafından tanıtıldı.  Yeni tasarımda, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Renault’nun elektrikli araç sembolik rengi olan parlak mavinin hakimiyeti göze çarpıyor. Beyaz renkler zarif bir dokunuş  katıyor. Beyaz yatay çizgi ise Formula 1 tasarımını çağrıştırıyor ve Formula A ve Formula E’deki Renault imajıyla uyum sağlıyor.



Renault Sport Racing Genel Müdürü Cyril Abiteboul, yaptığı açıklamada ‘’Motor sporlarında geride bıraktığımız 40 yıllık zaman diliminde, bir motor tedarikçisi olmak, Renault’nun Formula 1 ve şimdi de Formula E gibi otomobil yarışlarına katılımında ortak paydayı oluşturdu. Renault, şu an her iki kulvarda da yer alan tek üretici konumunda. 4. sezonda Takım Şampiyonluğu ünvanını korumak ve önemli kural değişiklikleriyle dikkat çeken 5. sezona hazırlanmak Renault Sport Racing’in en önemli hedefleri arasında yer alıyor.’’ dedi.

4. Sezon Takvimi
2017-2018 Formula E sezonu duyurusu, İsviçre'ye bir otomobil yarışının dönüşünü de müjdeliyor. Yeni sezon takviminde Santiago, Sao Paulo, Roma ve Zürih gibi dört yeni adres bulunuyor.







 

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