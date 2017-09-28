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İMDER’in Asya çıkarması

28 Eylül 2017, 17:12

İMDER (Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği) 20-23 Eylül tarihlerinde Çin’in Pekin kentinde düzenlenen BICES 14. Uluslararası İş Makinaları Fuarı’na katıldı.

İMDER’in Çin’deki kardeş derneği olan ve Çin’in en büyük sanayi kuruluşlarının üyeleri arasında yer aldığı CCMA (Çin İş Makinaları Derneği) tarafından düzenlenen fuarda yaklaşık 700 firma katılımcı olarak yer aldı.



Asya bölgesinin en büyük ve önemli iş makinaları fuarları arasında sayılan BICES’te hem Çin’den hem de pek çok farklı ulustan ziyaretçiyi standında ağırlayıp Türk iş makinaları sektörünü tanıtma fırsatı elde eden İMDER adına fuara Başkan Vekili Serkan Karataş, Başkan Yardımcısı Aydın Karlı, UR-GE Komitesi Başkanı Mehmet Bebek ve Genel Sekreter Vekili Oğuz Yusuf Yiğit katıldı. Ülkemizin önemli iş makinası üreticilerinden İMDER üyesi Hidromek’in temsilcileri de İMDER ile birlikte fuara katılım gösterdi.



Fuarın açılışından önce 18 Eylül ve 19 Eylül tarihlerinde CCMA ile birlikte İMDER’in Amerika’daki kardeş derneği AEM (Amerika Makine Ekipmanları Üreticileri Derneği) ve Kore’deki kardeş derneği KOCEMA (Kore İş Makinaları Derneği) tarafından ortaklaşa olarak Dünya’nın önde gelen 50 üreticisinin iş makinaları sektörünü değerlendirdiği “T50 İş Makinaları Zirvesi” düzenlendi. Tüm dünyada faaliyet gösteren iş makinası firmalarının CEO’ları zirvenin ilk gününde “tekerlekli yükleyici” ürün grubunun 2017’deki durumunu dünya genelinde değerlendirilirken, ikinci gününde ekskavatör, vinç ve kiralama sektörleri değerlendirildi.



İMDER yetkilileri fuar boyunca toplantılar düzenleyerek hem sektör, hem de dernek adına önem arz eden faaliyetler ve işbirlikleri için zemin hazırladı. CCCME- Çin Ticaret Odası ile düzenlenen toplantıda İMDER yönetimi iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine yönelik düşüncelerini paylaşırken, iki kurum arasındaki işbirliğinin de güçlenmesi yönünde adımlar atılması için kararlar alındı. Kardeş derneği CCMA ile düzenlenen toplantıda ise öne çıkan gündem maddesi bir sonraki BICES Fuarı’nda oluşturulması planlanan Türk pavilyonuydu. Sinomach, Liugong, XCMG ve Çin Devlet Demiryolları gibi Çin’in önemli kurluluşları ile görüşmeler gerçekleştiren İMDER heyetine, Çinli yetkililer 500 bin âdete yaklaşan Çin iş makinaları pazarında Türk firmalarına da yer olduğunun altını çizdiler.



İMDER heyeti, iş birliği toplantıları dışında fuar süresince düzenlenen forumlara da katılım gösterdi. Dünyanın önde gelen iş makinaları üreticileri arasında yer alan Çin’li firmaların ve sanayi sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin konuşmacılar arasında yer aldığı forumlar iki gün boyunca devam etti.