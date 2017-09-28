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IFS, Petrol ve Gaz Sektörü EAM yazılımlarında altıncı kez pazar lideri

IFS, Petrol ve Gaz Sektörü EAM yazılımlarında altıncı kez pazar lideri

Tarih 28 Eylül 2017, 17:06

Sektörel araştırma ve danışmanlık şirketi ARC Advisory Group’un yaptığı araştırmaya göre IFS global Petrol ve Gaz Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) pazarında en büyük paya sahip kurumsal yazılım oldu.

Global kurumsal uygulamalar şirketi IFS’in, Petrol ve Gaz sektörünün bir numaralı Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) yazılım tedarikçisi olduğu açıklandı. Böylece IFS, dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi ARC Advisory Group tarafından üst üste altıncı kez pazar lideri seçildi.

ARC tarafından yapılan “Global Kurumsal Varlık Yönetimi Pazarı Araştırması” (Enterprise Asset Management Global Market Research Study), IFS’in Petrol ve Gaz sektöründe pazar payı liderliğini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Petrol ve Gaz sektörü açısından dalgalı bir seyir gösteren son birkaç yılda IFS, müşterilerinin değişim sürecine kılavuzluk etmenin yanı sıra bu değişimden faydalanmalarını da mümkün kılan çözümler sunmaya devam etti. Ayrıca, Songa Offshore gibi müşterilerinin kullanmakta olduğu Nesnelerin İnterneti (IoT) ve benzeri inovasyonları içeren ürün portföyüne yatırım yapması, IFS’in teknolojiyi nasıl faydaya dönüştürdüğünü açıkça gösteriyor. Bu inovatif portföy, Petrol ve Gaz sektörüne odaklanan Marsden Group gibi uzman IoT şirketlerinin IFS ile iş ortaklığı yapmasına, dolayısıyla IFS’in pazardaki varlığını daha da büyütmesine olanak tanıdı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ARC Advisory Group Kurumsal Yazılımlar Araştırma Direktörü Ralph Rio şunları ifade ediyor: “IFS, bileşen mimarisini kullanarak her bir müşterisinin iş süreçleri ve hizmetleri için gerekli bileşenleri seçiyor. Bu yaklaşım da müşterisinin kendine özgü varlık ve yaşam döngüsü yönetimi ihtiyaçlarına uygun bir EAM çözümü sunmasını sağlıyor. IFS, Petrol ve Gaz sektörünün önemini, hem ürün yatırımlarıyla hem de kritik ortaklıklar kurarak gösteriyor.”

IFS’in Petrol ve Gaz sektöründeki müşterileri arasında Interwell, Bibby Offshore, Technip, Maersk Drilling, Maersk Supply Service, Rowan Companies, Odfjell Drilling, Babcock Marine, Heerema Fabrication Group, Archer, Apply Sørco, MIR VALVE, Rosenberg WorleyParsons, BW Offshore, Semco Maritime, VARD, PGS, Wellstream, ShawCor, Icon Engineering, Songa Offshore, Mermaid Marine ve Trans-Northern Pipelines Inc. yer alıyor.

 

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