Anadolu Isuzu’dan Bodrum’da dev araç teslimatı

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28 Eylül 2017, 14:21

Anadolu Isuzu, Bodrum’da iki farklı araç teslim töreni düzenledi. Bodrum’un üç önemli Minibüs ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine toplam 50 adet Isuzu Novo Citi midibüs teslim eden Anadolu Isuzu yetkililerine Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da eşlik etti.





Anadolu Isuzu, tarihindeki en büyük araç teslimat törenlerinden birini Bodrum’da gerçekleştirdi. 50 adet Isuzu Novo Citi midibüs, Bodrum’un Turgutreis, Yalıkavak ve Gündoğan Minibüs ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatiflerine törenle teslim edildi. Bodrum Coca Cola Bayi Özveren Meşrubat’a ise N serisi kamyon ve kamyonetlerden 23 adet teslim edildi.Kooperatif teslimat törenine; Anadolu Isuzu’dan Otobüs İş Birimi Direktörü Tunç Karabulut, Kamyon, Kamyonet ve Pick-up İş Birimi Direktörü Yusuf Teoman ile Yerel Kamu ve Özel Müşteri Müdürü Atakan Gürler’in yanı sıra; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Kablı ile Turgutreis, Yalıkavak ve Gündoğan ilçe belediye başkan yardımcıları katıldı. Her iki törendeki araçların satışlarını gerçekleştiren Anadolu Isuzu İzmir ve Bodrum Yetkili Bayi Erdiloğlu Otomotiv adına Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Erdil ile Genel Müdürü Erdal Demir de törende hazır bulundu.Anadolu Isuzu Otobüs İş Birimi Direktörü Tunç Karabulut, törende bir konuşma yaparak, kooperatif başkanlarına ve belediye başkanına Anadolu Isuzu’yu tercih ettikleri için teşekkür etti.Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise yaptığı konuşmada; “Turizmin gözbebeği Bodrum’da yolcu taşıma araçlarını yenileyerek halka ve turistlere en iyi hizmeti sunmaya çalışan kooperatiflere teşekkür ediyorum” dedi. Türkiye’nin ve dünyanın hemen her yerinden gelen turistlerin ve Bodrum halkının kaliteli, güvenli ve konforlu araçlarla yolculuk yapacak olmasından mutluluk duyduğunu belirten Başkan Kocadon, “Bodrum’da Anadolu Isuzu markalı araçlarla yolculuk yapan turistler, kendi ülkelerinde de bu araçlara binmek isteyecekler” diye konuştu.Turgutreis, Yalıkavak ve Gündoğan Minibüs ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatiflerinin teslim aldığı ve Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de üretimini gerçekleştirdiği Novo Citi midibüsler düşük yakıt ve bakım maliyetlerine sahip. Şehiriçi taşımacılığında 7,5 metrelik uzunluğu ile sürücüsüne üstün manevra kabiliyeti sağlayan Novo Citi, aynı zamanda gelişmiş teknolojik özelliklere de sahip. Sınıfının ilk engelli rampasına sahip olan araç; Euro 6 normlarındaki, kalitesi dünyaca kabul edilen 190 beygirlik, güçlü turbo dizel motoruyla, işletme giderlerini azaltarak, sahibinin kazancına kazanç katıyor.Modern kumaş koltuklar ve katlanır arka koltuklar ile yolcularına yüksek konfor sağlayan Isuzu Novo Citi, şehiriçi yolculukları daha da keyifli kılıyor. Çift kanatlı ön ve arka kapılar sayesinde yolcular araca tek sıra halinde binerken, bilet kontrolünün yapılması da kolaylaşıyor. Havalı arka süspansiyonların üstün bir sürüş konforu sağladığı araç, yolcularına şehiriçi taşımacılıkta, şehirdışı araç konforu sunuyor.