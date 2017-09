Schmitz 125 yıldır güvenilir ve yenilikçi

Anasayfa » Üstyapi

Avrupa treyler üretiminde yıllık üretim adetleri ve ürün çeşitliliği ve toplam cirosu ile ilk firma olan Schmitz Cargobull 125 yaşını firmanın kurulduğu Almanya Altenberge de Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen davetlilerin katılımı ile kutladı.

Türk Nakliyeciler 125 Yılda

Schmitz Vizyonu



Schmitz Cargobul Türkiyenin Mesajı

125. Yıl törenine Türkiye’den Schmitz müşterileri, yöneticiler ve sektörel basın mensupları katıldı. Scmitzin kutlaması Avrupa ve dünya ekonomisinin geçtiği yolu ortaya koydu. Gelişen teknoloji ve firmanın bu gelişmelere göre oluşturacağı gelecek vizyonu sergilendi.Altenberge fabrikası 125 yılda binlerce davetliyi ağırladı. Yağmurlu bir hava olmasına rağmen açık alanlarda sergilenen geçmişin çekicileri, römorkları ve yarı römorklarını ve günümüz Schmitz ürün yelpazesini ve özeliklerini gördüler. Davetliler Altenberge’de üretim hatlarını da gezdiler. Bundan daha ilginç olarak yapılan sunumlar ve bililendirme ve hazırlanan standlarda en yeni güncel teknoloji ile birlikte gelecekte kullanıma girecek olan teknolojiler ile tanıştılar.125 yıl önce yani Alman siyasal birliği ve Alman endüstrisi kurulurken Hollanda Yolu üstünde Heinrich Schmitz tarafından at arabası imalatı ve tamiri için açılan demirci dükkanını yönetimini 4. nesil devralmış ve küresel pazarlara hitap ediyor. Almanya’da bulunan beş merkez ile birlikte bu üretimi destekleyen İspanya Zaragoza, Litvanya, Türkiye tesisleri ile küresel pazarlara kuru yük, soğutuculu ve inşaat amaçlı damper kasa ve yarı römorklar sunuyor. Hafif ticari araçlar için geliştirilen 3.5 /6 ton arası araçlara uygun kasa üretimi bulunuyor.Schmitz Çin’deki faaliyetlerini Çinli Dongfeng ile ortaklaşa yürütüyor. Bu ortaklığın tesislerini tam kapasite kullanılması halinde Schmitz’in üretim adetlerini önemli ölçüde artıracak, küresel sıralamada ki yeri yukarı tırmanırken Avrupalı rakipleri ile arasındaki üretim rakamı farkı artacak.Schmitz Avrupa treyler üretiminde pazarın durumuna göre 50 bin adedi aşan üretimi ile ilk sırada yer alıyor. 206 yılında 5700 personeli ile 57. 000 araç üretirken 2 milyar Euroluk bir ciroya ulaşmış. 57 bin adetlik üretim tenteli perdeli kuru yük treylerleri, firigofirik treylerler ve damper yarı römorklar ve den oluşuyor.Schmitz bu ürünler ile birikte telematik sistemler, ikinci el hizmetleri ve Finansal hizmetler sunuyor.Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen davetliler Schimitz’in Altenberge fabrikasını, dünden bu güne ürünleri ve gelişimi yapılan sunumlarda ise geleceği gördüler. 125 yıl önce yani Alman birliği kurulurken ve Alman endüstrisi kurulurken Hollanda yolu üstünde kurulan demirci dükkanını bu gün Avrupa, Türkiye ve Çin de üretim yapıyor. En önemli Büyüme hamlelerinden biri 1974 yılında petrol ihraç eden Orta doğu Ülkelerine yapılan ihracatla gerçekleşmiş. Avrupa birliğinin oluşumu da Schmitz’in 1982 de Avrupa Birliği oluşumu ile birlikte birlik ülkelerini kapsayan bir dağıtım ağı oluşturmuş. Firma üretiminde ye teknikler kullanmaya ve yeni fabrikalar oluşturmuş. Bu gelişme markasında ve logosunda da değişiklikler izlemi 2000’li yıllardan sonra ise küreselleşme ve satış sonrası ağın kurulması Güney Avrupa’ya yönelik Zaragosa ve Asya pazarına yönelik Çin üretim tesisi devreye girmiş. Üretim dağıtım zincirine son eklenen parça Adapazarı Türkiye tesisleri.Davetliler Schmitz ürün yelpazesi, gelecek öngörüsü, bağlantılılık, küreselleşe ve şehirleşme, e – ticaret üretim ve kullanımda internet, endüstri 4.0 ve Schmitz’ vizyonu ve önümüzdeki 25 yıla ilişkin plan ve öngörüleri hakkında bilgi aldılar. Şu anki gelişmenin ana yönünü sensör teknolojisi ve treyler ile istenilen bilgilerin tamamının kaydı, depolanması ve uzaktan erişimi yönünde. Trailer telematicks sistemler olarak adlandırılan bu çözümler günümüzde devreye alınmış ve uygulamada özellikle filo yönetimi, bakım, taşıma operasyonu ve toplam sahip olma hesaplarının yapımında kullanılıyor.125 yılda sunulan en dikkat çekici konsept uzun süredir kavram olarak gündemde olan ve uzun vadede taşımacılık ve treyler ve çekici üretiminde büyük değişikliklere neden olabilecek kendi çekiş gücü ve yönlenme yeteneğine sahip birbirleri ile ve merkezle bağlantılı ve yarı römork üreticileri tarafından üretilecek yeni treyler konseptini hakkında bilgi verildi.Schmitz Altenberge Fabrikası açık alanında güncel ürünlerle birlikte sergilenen düşük hava direnci ve enerji geri kazanımı ve kazandığı enerjiyi depolama ve gerektiğinde kullanma kapasitesine sahip olan treyler dikkat çekti. Bu çözüm treylerin yakın ve uzak geleceği ile ilgili yenilik ve ip uçlarını barındırıyor. Rüzgar direncini yenmek için ön ve arka yükseklik arasındaki fark hacim kaybına yol açsa da tekerleklerin arasına konan ve hibrit otobüs ve kamyonların sistemini ile benzer özelik taşıyan elektrik motoru diferansiyel ve bataryalar hem enerji kazanımı hem hareket için kullanılıyor.Scmitz Arge yetkilileri çözümlerin gelişimi için ve yaygınlaşması için 2030 ve sonrası için yeni bir taşıma biçimi ve dünya öngörüyorlar. Bu öngörüde gerçekleşmesi için elektrik üretim ve dağıtım alt yapısı, bataryaların kapasiteleri, ağırlıkları ve fiyatlarının azalması, yasal altyapının oluşması ve müşterilerin bu tür çözümleri talep etmeleri ile gerçekleşebileceğini ifade ediyorlar.Schmitz Cargobull’un 125. yılını kutladığımız bugün sizlerle burada bulunmak bizim için çok önemli ve bu görkemli günümüzde bize eşlik etmenizden mutluluk duyuyoruz.Başarılarla dolu 125 yıllık tarihinde Schmitz Cargobull herzaman yenilikçi ve sektörüne yön veren anlayış içinde olmuştur. 125 yıldır kesintisiz sadece treyler üretimi yapıyoruz ve bizim en büyük avantajımız, bu geçen 125 yılda biriktirdiğimiz tecrübemiz ve bilgi birikimimizdir. Bu tecrübe ve bilgi birikimini de müşteri odaklı anlayış içinde teknolojik innovasyonlarla sürekli geliştiriyoruz. Tabii ki bunu gerçekleştirirken de kalitemizi her zaman en üst düzeyde tutuyor ve buna çok önem veriyoruz. Ürünün yanında Satış sonrası verdiğimiz hizmetlerin kapsama alanı da önemli derecede fark ve katma değer yaratıyor. Kendi filolarımızı takip edebildiğimiz patentli ürünümüz olan Schmitz Cargobull Telematics, finansal destekler, 2.el araç yönetimi ve daha farklı çözümleriyle sektörün ve müşterinin ihtiyacı olabilecek her şeyle farkımızı ortaya koyuyoruz. Böylelikle de yaşam boyu maliyetleri azaltan bir yaklaşımla müşterilerimize hizmet ve ürün sunuyoruz.Schmitz Cargobull olarak globalizasyon stratejimiz var ve dolayısıyla buna uygun adımlar atıyoruz. Almanya’da 3 ana fabrikamız bulunuyor ve her ürün grubu için ayrı bir fabrika yapılanmasına sahibiz. Ancak globalizasyonun doğurduğu sonuçlar olarak tabii ki sadece Almanya’daki fabrikalarla farklı coğrafyadaki müşterilere ulaşmak kolay değil. Bu üç büyük ana fabrikaya ek olarak Avrupa’da bazı bölgelerde de fabrikalarımız mevcut. İspanya-Zaragoza, Rusya ve Litvanya’da üç tane küçük ölçekli fabrikamız var. Bunların dışında Çin’de de bir fabrikaya sahibiz. 125. Yılını kutladığımız böylesine önemli ve sembolik bir yılda Schmitz Cargobull 125 yıllık tecrübe ve bilgisini üç farklı ürün grubunu - perdeli, frigorifik ve damper- üreteceğimiz fabrikamızla taşıyoruz. Türkiye’ye karşı ilgimiz yıllar öncesine dayanıyor ve bu süreç sonunda satış organizasyonunun yanında üretimi de entegre etme kararı aldık. Bu kararı alırken birçok farklı faktör etkili oldu, ancak Türkiye pazarının büyüklüğü, müşterilerden gelen yoğun talepler, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki deneyimi ve kalifiye çalışan altyapısı belirleyici etkenler oldu.Türkiye, treyler sektöründe Avrupa’nın ikinci büyük pazarı ve böyle önemli bir pazara doğru adımla, doğru zamanda, doğru ürünle girmek stratejik önem arzediyor. Yaşam boyu maliyetleri azaltan bir yaklaşımla Türk müşterilerimize özel ve Türkiye treyler pazarına entegre edilmiş hizmet ve ürünler sunuyoruz. Müşteri odaklı üretimimizi gerçekleştirirken kalite politikamızdan ödün vermeden Almanya’daki ana fabrikalarımızdaki kalite süreçlerini birebir işleterek ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturuyoruz. Başarılarla dolu 125 yıllık tarihimiz ve Kurumsal imajımız kalite konusundaki hassasiyetimizi arttırıyor.Schmitz Cargobull olarak Türkiye pazarında iddialı olmak istiyoruz ancak fiyat odaklı olarak pazara girmeyeceğiz. Aracımızın müşterilere ne tür katkılar sağladığı bizim için daha önemlidir. Hep belirttiğimiz üzere buraya kalitemizle geliyoruz ve kalitemizle ön plana çıkacağımıza inanıyoruz.