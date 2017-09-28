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Demiryolu rekabetinde Avrupa Çin'in gerisinde
28 Eylül 2017, 11:56
Fransız yüksek hızlı tren yapımcısı Alstom'un, Alman devi Siemens'in ulaşım birimi ile birleşeceği bildiriliyor. Esasen Siemens, demiryolu bölümü için daha önce de İsviçre ve Kanada'da partner arayışına girmişti.
Alstom ile Siemens'in füzyonu "eşitler arası birleşim" olarak görülüyor. Her iki şirket de kabaca %50'şer paya sahip olacak; ancak Siemens (%50+) ile şirketin kontrolünü elde edecek. Bu, Fransızların itirazına neden olabilecek bir husus olarak görülmekte.
Aslında bu birleşmenin amacı, Çin'in sektörün küresel piyasasında gittikçe artan egemenliği karşısında rekabet gücü edinebilmek. Beijing Yönetimi, 2015'te, iki büyük Çin şirketini bir araya getirerek CRRC devini kurmuştu. CRRC, bu sektörde dünyanın en büyük şirketi olarak küresel piyasanın dinamiklerini değiştirdi.
CRRC Boston, Şikago, Melbourne ve başka birçok metropolde metro işlerini yüklendi. Hindistan, Malezya ve Rusya'da yerli şirketlerle ortak girişim oluşturdu.
Dolayısıyla Alstom ile Siemens'in birleşmesi, CRRC'nin piyasadaki egemenliğine karşı rekabet gücü arayışıdır. Ancak bu füzyonun ürünü yine de Çin devinin yanında ufak kalacak; çünkü birleşen şirketlerin ciro toplamı CRRC'nin 33 milyarlık 2016 satışının yarısı kadar bile değil.
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