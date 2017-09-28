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USTYAPI SAYI 83 PDF

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Offroad ekip ruhu, Riva'da alevlenecek

Offroad ekip ruhu, Riva'da alevlenecek

Tarih 28 Eylül 2017, 11:24

2017 Türkiye Trial Şampiyonası 5. Ayak Yarışı 30 Eylül –01 Ekim tarihlerinde Beykoz Offroad Kulübü (BEYOFF) tarafından Riva’da organize edilecek.

Ekipler, Riva'da yer alan BEYOFF parkurunda düzenlenecek 2 günlük bu dayanıklılık yarışında, sadece araçlarının gücü ile aşılamayacak engelleri, en uygun stratejileri kullanarak, en kısa sürede geçebilmek için mücadele edecekler. Aynı anda start alan 2 araç ve 4 sporcudan oluşan takımlar, zorlu arazi şartlarında birbirlerine destek olarak parkuru tamamlamaya çalışacaklar.

Riva milli takım kamp alanının karşısındaki Kanlıca Orman İşletmesi Ağaçlandırma Sahası’nda 30 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 11.45’te başlayacak olan organizasyonun, macera ve adrenalin dolu bir hafta sonu geçirmek isteyen tüm doğa ve sporseverlerden ilgi görmesi bekleniyor.


 

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