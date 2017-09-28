TÜVTÜRK İstanbul Çalışanları “Bir Büyük Aile”Pikniği’nde bir araya geldi

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28 Eylül 2017, 11:01

TÜVTÜRK’ün, İstanbul genelinde 15 muayene istasyonu çalışanı ve ailelerinden oluşan yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı ‘Bir Büyük Aile’ pikniği İstanbul Bahçeköy’de gerçekleşti.

İstanbul Sarıyer Bahçeköy’de üçüncüsü düzenlenen ve ‘Bir Büyük Aile’ temasıyla gerçekleşen etkinlik, katılımcılar için özel olarak hazırlanan aktiviteler ve oyunlarla akşam saatlerine kadar sürdü. Güzel havanın da etkisiyle tam bir bayram havasında geçen etkinlikte TÜVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören TÜVTÜRK’ün çalışanları ve onların aileleriyle birlikte bir bütünü oluşturduklarını belirtti ve tüm TÜVTÜRK ailesinin özverili çalışmaları sayesinde trafik güvenliğine katkılarına değinerek TÜVTÜRK operasyonu ile Türkiye’de kaza oranlarında azalma yaşandığının altını çizdi.TÜVTÜRK İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Koray Özcan konuşmasında “Bir Büyük Aile” Pikniği’nde bir takım ve aile olmanın önemini belirtti. TÜVTÜRK İstanbul ailesinin 650 çalışanıyla birlikte büyük bir aile olduğunu, birlik ve beraberlik içinde trafik güvenliğine her çalışanın katkısı olduğunu vurguladı.TÜVTÜRK İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Melis Avalin ise tüm çalışanlar ve ailelerinin biraraya gelerek katıldıkları piknikte mutlu bir aile tablosu çizdikleri için tüm katılımcılara teşekkür etti.