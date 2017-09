Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

Nikola Motor Company ve Bosch; kamyonlar ve çekiciler için elektrikli güç aktarma mekanizması geliştiriyor

27 Eylül 2017, 19:20

2021’de başlayacak olan üretim için Bosch otomotiv sınıfı donanım ve yazılım sağlıyor

Elektrifikasyon tahminlerin de ötesinde gelişiyor. Nikola Motor Company 2021’de yollardaki treylerli çekicilerin yaklaşık iki misli; 1,000 beygir gücünde olan (2700 Nm tork) sınıf 8 hidrojenli-elektrikli kamyonları Nikola One ve Nikola Two’yu piyasaya çıkartacak. Nikola’nın önceden duyurduğu gibi, bu araçların tamamı “sıfır lokalemisyonlu” olacak.



Nikola kamyonlarının temelinde Bosch ile ortak çalışması sayesinde geliştirdiği yeni bir güç aktarma mekanizması bulunmaktadır. İki şirket bu mekanizmayı yeniden tasarladılar. Bosch’un e-Aks uzmanlığı Nikola’nın elektrikli kamyonlarını pazara sunmada hızlı hareket edip agresif bir yol izlemesini sağladı.



Bosch’un Ticari Araçlar Organizasyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Dr. Markus Heyn, “Bosch elektromobilite çözümlerinin gelişimini destekliyor. İster köklü OEM’ler, ister start-up’lar için olsun, Bosch gelişimi hızlandırmakta ve pazarda hızlı aşamalar kaydedilmesine destek olmaktadır.” dedi.



”Nikola kurucusu ve CEO’su Trevor Milton “Pazara bugüne kadarki en gelişmiş treylerli çekiciyi sunma hedefimizi iddialı bir şekilde sürdürüyoruz,” dedi.” Güç aktarma mekanizması için bizim takımımızın hızına uyabilecek yenilikçi ve esnek bir iş ortağına ihtiyaç vardı. Bosch otomotiv sınıfı donanım ve yazılımla hızla pazara çıkmamızı ve vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmemizi sağladı.”



Bosch’un geliştirdiği e-Aks motor, güç elektronikleri ve şanzımanın tek bir kompakt ünitede yer aldığı, ölçeklendirilebilir ve modüler bir platformdur. Bu da onu küçük otomobillerden hafif kamyonlara, her türlü araç için uygun hale getirmektedir. Nikola ile Bosch bu birikimi kullanarak uzun burunlu çekicilere yönelik dünyanın ilk dual motorlu ticari araç e-Aks’ını pazara sunacaklar.



e-Aks’ta Bosch’un ticari araçlara özgü, kanıtlanmış elektrikli motor teknolojisiyle SMG (separate motor generator) motorları kullanılacaktır. Nikola’nın teknoloji vizyonuyla Bosch’un entegrasyon konusundaki uzmanlığı Nikola kamyonlarının e-motor verimliliğinde eşi görülmemiş hedeflere ulaşmasını sağlayacaktır.



eAks’lar yine Nikola ile Bosch tarafından ortak geliştirilmekte olan özel tasarımlı bir yakıt hücresi sistemiyle beraber, referans noktası olacak bir menzile sahip olmak üzere tasarlanmaktadır. Genel araç kontrol sistemi de Bosch’un araç kontrol ünitesi yazılım ve donanımına dayanarak ortaklaşa geliştirilecektir. Nikola-Bosch sıfır lokal emisyonlu güç aktarım mekanizması, geleneksel güç aktarma mekanizmalarına oranla rekabetçi bir maliyetle, segmentte lider bir performans sunmak üzere tasarlanmıştır.



Heyn, “Çığır açan mobilite teknolojisinde uzun dönemli başarı için vizyoner hedefler, pazara hızlı çıkma ve disiplinli bir yapı gereklidir. Nikola ile birlikte yepyeni düzeylerde teknolojik başarılar ve pazar penetrasyonu elde etmek için atılım yapıyoruz.” dedi.



Bosch ile Nikola ayrıca tüm Nikola modelleri için güvenlik konsepti ve aracın elektrikli yapısının mimarisini de içeren genel güç aktarma sistemlerini beraber geliştireceklerdir. Sistemin şemasından testlere ve validasyona, geliştirme sürecinin tamamında ileri simülasyon teknolojileri kullanılarak, Nikola One ve Nikola Two’nun lansmanı mobilite sektöründeki en optimize ve ileri teknoloji sistem tasarımıyla yapılacaktır.