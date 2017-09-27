Arconic Wheel and Transportation Products, yeni Türkiye Satış Müdürünü tayin etti

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27 Eylül 2017, 19:10

Arconic Wheel and Transportation Products, Sn. Murat Yıldırım'ın Türkiye Satış Müdürü görevine tayin edildiğini mutlulukla duyurur.

Sn. Yıldırım, otomotiv ve lastik endüstrisi sektöründe satış ve pazarlama alanında 18 yıllık deneyime sahiptir. Yakın zamanda Suzuki Türkiye'de Bayi Ağı Geliştirme Müdürü olarak görev yapmıştır. Bu görevinden önce, 11 yılı aşkın bir süre kamyon, otomobil ve treyler üreticileri için Michelin'de OE Satış Müdürü olarak çalışmıştır.Avrupa ve Gelişen Pazarlar Satış Müdürü Sn. Tomasz Krawczyk, bu genişlemeden ötürü heyecan duymaktadır: ”Avrupa ekibine yeni bir satış sorumlusunun eklenmesi oldukça heyecan verici; bu sayede filolara daha yüksek düzeylerde hizmet sunulacaktır. Sahada 18 yılı aşkın tecrübesiyle, Sn. Yıldırım bizim adımıza çok değerli bir kazanım olacaktır."Alcoa Wheel Products, kamyonlar, treylerler ve otobüsler için dövme alüminyum jantlar imal etmektedir. Macaristan'daki üretim tesisi ve Belçika'daki hizmet merkeziyle, şirket yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunmaya gayret göstermektedir.Alcoa jantlar, en güçlü jantlardır. Yapılan testler, dövme Alcoa jantların çelik jantlardan 5 kat daha güçlü olduğunu kanıtlamıştır. Dövme Alcoa jant, 5 cm deformasyon göstermeden önce 71.200 kg yüke dayanmaktadır. Çelik jant kasnağı yalnızca 13.600 kg'de 5 cm deformasyon göstermektedir! Alcoa dövme işlemi, diskle kasnağın birleştiği kritik alanda bile alüminyumun parça akışını jantın şekliyle hizalar. Bu işlem ile TÜV, LBF ve JWL-T gibi en zorlu testleri geçen rakipsiz dövme gücüne sahip jantlar elde edilir.Alcoa jantlar ayrıca en hafif jantlardır. Çelik jantlara kıyasla, Alcoa jantlar jant boyutuna bağlı olarak %47'ye kadar ağırlık tasarrufu sağlayabilir. Yani kamyon/treyler kombinasyonu başına 228-394 kg ağırlık tasarrufu, iki akslı otobüsler için 98-107 kg tasarruf ve üç akslı otobüsler için 131-142 kg tasarruf sağlamaktadır. Bunun sonucunda, yük taşıma kapasitesi ve ekstra yolcu taşıma veya daha fazla bavul yükleme fırsatı artmaktadır.Alcoa alüminyum jantlar dövme olduğundan ve %100 CNC makinesiyle yapıldığından, en ekonomik jantlardır. Daha iyi ısı yayılımı sayesinde daha uzun hizmet ömrü ve daha düşük lastik aşınmasını garanti eder. Alcoa jantlar en çevre dostu jantlardır. Yakıt ekonomisi ve daha düşük ağırlıkları sayesinde CO2 emisyonlarını azaltırlar. Alcoa jantlar en yenilikçi jantlardır. Alcoa, müşteri ihtiyaçlarını dinler ve çözümler üretir:-Dura-Bright® EVO jantlar: kolay bakım-Dura-Flange® jantlar: jant çarpma aşınmasına karşı korumalı-WorkHorse® jantlar: inşaat araçları için havalandırma deliği bulunmayan tasarım- Özel jant boyutları: 17,5 x 6,00, 17,5 x 6,75, 22,5 x 13,00, 22,5 x 14,00, …