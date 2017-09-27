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Ekol, Belçika ve İtalya’yı Blok Tren ile Bağladı

Ekol, Belçika ve İtalya’yı Blok Tren ile Bağladı

Tarih 27 Eylül 2017, 18:56

Eylül ayı başında doğu-batı koridorundaki ilk blok treni olan Budapeşte-Köln hattını devreye alan Ekol, şimdi de Zeebrugge, Belçika ve Trieste, İtalya arasında blok tren hattı açıyor.

Stratejik pazarların yer aldığı güney-kuzey koridorunda bulunan bu bağlantı ile ilgili olarak İş Geliştirme Direktörü Alaa Jennane: "Avrupa içinde intermodal bağlantılarımızı artırma stratejimizi uygulamaya devam ediyoruz. Ocak 2017'de Trieste-Kiel treni sayesinde Baltık Denizi ve Akdeniz'i birbirine bağlamıştık. Şimdi de müşterilerimize Kuzey Denizi ve Akdeniz arasında doğrudan bir bağlantı sunacağımız için çok mutluyuz.  Türkiye'yi, İran'ı ve Orta Doğu'yu, Benelüks ülkeleri, Fransa, İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda ile doğrudan bağlayan ilk hatta hizmet verecek sürücüsüz blok trenimiz, doğaya hiçbir şekilde zarar vermeden faaliyet gösterecek. Zeebrugge limanı ve stratejik ortağımız P&O Ferries ile yaptığımız işbirliği sayesinde P&O Ferries'in araçlarını kullanarak İngiltere'deki Tilbury, Hull ve Teesport gibi önemli noktalara lojistik hizmetleri sunabileceğiz" dedi.



Trieste Limanı’ndan haftada iki defa çıkış yapacak tren ile; mega treyler, konteyner ve yük nakil kasaları gibi farklı tür ekipmanlar taşınacak.  Çevreye duyarlı çözümler geliştiren Ekol, bu yeni blok tren sayesinde her ay hem 15 bin ağacı kesilmekten kurtaracak hem de dünyanın etrafını dokuz kez dönmeye yetecek kadar yakıt tasarrufu sağlayacak.


 

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