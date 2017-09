Anadolu Isuzu üst yapıcı firmalarla buluştu

Anasayfa » Üstyapi

27 Eylül 2017, 18:48

Anadolu Isuzu, işortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmek ve yeni başarılara birlikte imza atmak için bir dizi yeni uygulamayı hayata geçirdi.



Gücümüz Birlikteliğimiz

Anadolu Isuzu, 75 firmayla bir araya geldiği üst yapıcılar toplantısında, yeni uygulamalarından bahsetti. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Belirlediğimiz kriterlere uyan firmaları, ‘Isuzu tarafından tavsiye edilen üst yapıcı” olarak sertifikalandıracağız” dedi. Türkiye’nin her bölgesinden sektörün önde gelen üst yapıcı firmalarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yeni hayata geçirilen Isuzu Üst Yapıcı Portalı’nın da tanıtımı yapıldı.Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, konuşmasına Anadolu Isuzu’nun bugününü ve gelecek hedeflerini anlatarak başladı. 2016 yılında ihracat pazarlarındaki büyümeyi 2017’nin ilk yarısına da taşıdıklarını belirten Arıkan, şöyle devam etti: “Bir önceki yıla göre toplam ihracat hacmimizi %63 artırmayı başardık. Bir sanayi şirketi olmanın yanısıra, 2009’da kurduğumuz Ar-Ge merkeziyle, teknolojiye de yatırım yapan bir şirketiz. Yeni model geliştirme, yeni teknolojilerin uygulanması, çevreye duyarlı araç geliştirme ve yeni araç tasarımı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geliştirdiğimiz yolcu taşıma araçlarımızın yanısıra, yine Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de geliştirdiği, iç piyasanın lideri olan NPR10, tüm Isuzu’nun dünya ağında kabul gördü ve Türkiye’den yurt dışı pazarlara, Isuzu distribütörlerine gönderilmeye başlandı. Bu başarı hepimizin. Hedefimiz, 3 yıl içerisinde; 2020 yılında 60’a yakın ülkeye ulaşmak, ihracatta toplam satışlardan aldığımız payı ise yüzde 30’ların üzerine çıkarmak.”Hedeflerinin iş ortaklarıyla birlikte büyümek olduğunu da belirten Arıkan, sözlerine şöyle devam etti; “Üstün kaliteli motorlarımız, son teknoloji güvenlik sistemlerimiz, konfor artırıcı özelliklerimiz, düşük maliyetlerimiz, operasyonel üstünlüklerimiz ve siz değerli iş ortaklarımızın katkılarıyla bugünlere ulaştık. Müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda üstün kaliteli ürünler sunma önceliğimizin son vurgusunu da üst yapı ile aracımız arasındaki doğru uyumla sağlıyoruz. Bu işbirliğimizi çok daha geliştirmek, güçlendirmek, birlikte kazanmak istiyoruz. Bunun için de yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz. Anadolu Isuzu üst yapıcı internet sitemizi sizlere daha hızlı ve anında yardımcı olabilme hedefiyle gerçekleştirdik. Bu siteye üye olarak, ihtiyacınız olan tüm bilgileri görebilecek, Anadolu Isuzu tarafından üretilen araçların tüm teknik bilgilerine ulaşabileceksiniz. Bunun ardından, Kasım ayında, tavsiye edilen üst yapıcılar sistemini de uygulamaya alacağız. Başvurularınız üzerine, yapacağımız denetimlerle belirlediğimiz kriterlere uyan üst yapıcı firmalarını “ISUZU tarafından tavsiye edilen üst yapıcı” olarak sertifikalandıracağız. Biliyoruz ki, ‘Gücümüz Birlikteliğimiz’...”Üst yapıcılar toplantısında Tuğrul Arıkan’ın ardından söz alan Kamyon Pick-up İş birimi Direktörü Yusuf Teoman, Türkiye’de trafiğe çıkan her üç orta sınıf kamyondan birinin Isuzu olduğunu belirtti. Bu başarının Japon ortaklar tarafından da benimsenerek Türkiye’deki pazar koşullarına uygun olarak geliştirilmiş NPR 10’nun Avrupa’ya ve diğer ülkelere ihracatına başlandığını da ekledi. Teoman, sözlerine şöyle devam etti; “Sağlamlık, uzun ömür, yüksek ikinci el değeriyle Isuzu tam bir profesyonel kullanıcı dostudur. Halen, 1984’den beri üretilip satılan Isuzu kamyonların %85’i trafikte çalışır durumda. Türkiye’de üretmenin, üretici olmanın gururunu üst yapıcılarla beraber katma değer yaratarak, kaliteli, birbirine uyumlu, kullanım sırasında problem çıkarmayacak şekilde ihtiyaca uygun olarak tamamlanmış ürünleri Türk ekonomisine sunarak yaşıyoruz”.Isuzu’nun yurt içi ve dışında her noktaya yayılmış servis noktasıyla esas hizmetin satış sonrasında sağlandığını ve güçlü satış bayileriyle de Türkiye Ticari Araç Kamyon pazarının %80’nin oluştuğu iller ve çevrelerinde müşteriye ulaşıldığını söyleyerek sözü Anadolu Isuzu Kamyon Ürün Yöneticisi Veysel Çataltepe’ye bıraktı.Veysel Çataltepe, değişen regülasyonlara uyum sağlamanın ancak ortak çözümler yaratarak sağlanabildiğini belirterek, bu yüzden birlikte çalışmanın müşteriye kesintisiz ve sorunsuz ulaşmayı sağladığını söyledi. Daha sonra üstyapıcının işini kolaylaştıran “Isuzu Profesyonel Seri”si hakkında detaylı bilgiler veren Çataltepe, sunumunu değişime uyum sağlamanın ve yarınların göstergelerini bugünden okuyarak geleceğe hazır olmanın önemini vurguladı.Anadolu Isuzu üst yapıcılar toplantısı, fabrika bahçesinde farklı üst yapılara sahip Isuzu ürün gamının yakından incelenmesiyle son buldu.