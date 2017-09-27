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Bakır Beton 12 araçlık yatırımında MAN'ı tercih etti

27 Eylül 2017, 18:24

MAN araçları, üstün niteliklerinin yanı sıra yüksek yakıt tasarrufu, düşük işletme maliyetleri ve tüm Türkiye’de yaygın avantajlı Satış Sonrası Hizmetler ile ağır ticari araçlar pazarının en gözde markası olmaya devam ediyor.

Kayseri’nin güzide beton santrali işleten firmalarından Bakır Beton da 12 araçlık yatırımında MAN’ı tercih etti. Bakır Beton, 7 adet MAN TGS 18.420 /18.460 çekici ve 5 adet MAN TGS 41.360 mikser aracı ile filosunu güçlendirdi.



Bakır Beton Genel Müdürü Bayram Kahraman’ın evsahipliğinde Kayseri’de Bakır Beton tesislerinde gerçekleşen teslimat törenine, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Bölge Koordinatörü Doğucan Suyani ve her iki şirket yetkilileri katıldı.



Önceki MAN tecrübelerinde yakıt tüketiminin çok düşük olduğunu tespit ettiklerini belirten Bakır Beton Genel Müdürü Bayram Kahraman, “Yakıtta bariz fark yaratan MAN araçları, ayrıca teknolojik üstünlüğü, konfor ve güvenliği ile de sunduğu ayrıcalıklar, hem biz firma yönetimi, hem de bizzat bu araçları kullanan şoförler tarafından tecrübe edildi. Bu doğrultuda bundan sonraki yatırımlarımızda da MAN’ı tercih edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim” dedi.



MAN araçlarının, yüksek teknolojisi, dayanıklılığı, kalitesi, konforu, düşük yakıt tüketimi ve işletme giderleri gibi öne çıkan daha birçok özelliği ile olduğu kadar, yaygın Satış Sonrası Hizmetler ağı, sunduğu finansal çözümler gibi sunduğu birçok ayrıcalıklar ile müşterilerini her açıdan düşünen bir marka olduğunu belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Bölge Koordinatörü Doğucan Suyani ise “MAN ister bireysel olsun ister kurumsal, tüm müşterilerini ‘yaşam boyu iş ortağı’ olarak görmekte ve bu felsefe ile onları düşünerek hareket etmektedir. Bu nedenle de kurduğumuz tüm dostluklarımız, uzun solukludur. Bakır Beton da bu iş ortaklarımız arasındadır ve daha uzun yıllar bu dostluğumuzun süreceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.



