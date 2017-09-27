Fiat, Amerika’da ödüle layık görüldü

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27 Eylül 2017, 18:15

Fiat’ın “İçerde” dizisinde bir ilki gerçekleştirerek rekor kırdığı ikinci ekran deneyimi, Amerika’da ödüle layık görüldü. MMA (Mobile Marketing Association) tarafından gerçekleştirilen ve mobil pazarlamanın en prestijli ödülü olarak bilinen “The Smarties Awards Global” tarafından verilen ödüller kapsamında 360 Video kategorisinde ödüle layık görülen Fiat, Türkiye’den ödül alan tek marka olarak pazarlama iletişiminde küresel bir başarıya imza atmış oldu.

Fiat, geçtiğimiz yayın döneminde “İçerde” dizisinin en heyecan verici sahnelerinden biri için hazırlanan ve anlık olarak sunduğu ikinci ekran deneyimiyle mobil pazarlamanın en prestijli ödülü olarak bilinen “The Smarties Awards Global” tarafından ödüle layık görüldü. MMA (Mobile Marketing Association) tarafından gerçekleştirilen gecede, 360 Video kategorisinde ödüle layık görülen Fiat’ın, People Initiative, Zer Dijital ve Show TV işbirliğiyle gerçekleştirdiği bu çalışması TV’de yayınlanan final sahnesiyle eşzamanlı olarak 53 bin 700 defa Shazam’latılmış ve sadece Türkiye’de değil dünyada da rekor kırmıştı.New York’ta gerçekleştirilen ödül töreninde, Fiat adına ödülü Fiat Pazarlama İletişim Müdürü Melike Güleli aldı. Güleli ödülle ilgili, “Fiat Egea Ailesi’nin ilk ferdi Egea Sedan ‘ezber bozan’ sloganı ile bundan iki yıl kadar önce pazardaki yerini aldı. Egea Model Ailesi başarı grafiğini her geçen gün yükseltirken iletişiminde de ilk günden bu yana ezber bozmak için çalışıyoruz. Projelerimizin uluslararası başarı yakalıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” değerlendirmesini yaptı.Proje kapsamında Show TV’de geçen sezon yayınlanan “İçerde” dizisinde öncelikle Fiat marka araçlar uygun karakterlerin kullanımı üzerinden diziye entegre edilmiş; diziye damgasını vuran final sahnesinde Melek karakterinin vurulma sahnesinin sırrı Fiat ile çözülmüştü. İzleyiciler 360 derece kamerayla çekilen final sahnesinin içerisine girerek “İçerde” dizisine dahil olma deneyimi yaşamış, TV’de sahneyi kaçıranlar ve diziyi internet üzerinden izleyenler de unutulmamıştı. Final sahnesinin hemen ardından Fiat Türkiye’nin tüm sosyal medya hesaplarından ve İçerde’nin YouYube hesabından final sahnesinin 360 derece video versiyonu izleyicilerle buluşturulmuştu.Fiat, People Initiative, Zer Dijital ve Show TV iş birliğinde gerçekleştirilen 360 Video entegrasyonu, Türkiye’den ödüle layık görülen tek proje olması açısından da önem taşıyor.