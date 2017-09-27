TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Dünya

Fiat, Amerika’da ödüle layık görüldü

Fiat, Amerika’da ödüle layık görüldü

Tarih 27 Eylül 2017, 18:15

Fiat’ın “İçerde” dizisinde bir ilki gerçekleştirerek rekor kırdığı ikinci ekran deneyimi, Amerika’da ödüle layık görüldü. MMA (Mobile Marketing Association) tarafından gerçekleştirilen ve mobil pazarlamanın en prestijli ödülü olarak bilinen “The Smarties Awards Global” tarafından verilen ödüller kapsamında 360 Video kategorisinde ödüle layık görülen Fiat, Türkiye’den ödül alan tek marka olarak pazarlama iletişiminde küresel bir başarıya imza atmış oldu.


Fiat, geçtiğimiz yayın döneminde “İçerde” dizisinin en heyecan verici sahnelerinden biri için hazırlanan ve anlık olarak sunduğu ikinci ekran deneyimiyle mobil pazarlamanın en prestijli ödülü olarak bilinen “The Smarties Awards Global” tarafından ödüle layık görüldü. MMA (Mobile Marketing Association) tarafından gerçekleştirilen gecede, 360 Video kategorisinde ödüle layık görülen Fiat’ın, People Initiative, Zer Dijital ve Show TV işbirliğiyle gerçekleştirdiği bu çalışması TV’de yayınlanan final sahnesiyle eşzamanlı olarak 53 bin 700 defa Shazam’latılmış ve sadece Türkiye’de değil dünyada da rekor kırmıştı.

New York’ta gerçekleştirilen ödül töreninde, Fiat adına ödülü Fiat Pazarlama İletişim Müdürü Melike Güleli aldı. Güleli ödülle ilgili, “Fiat Egea Ailesi’nin ilk ferdi Egea Sedan ‘ezber bozan’ sloganı ile bundan iki yıl kadar önce pazardaki yerini aldı. Egea Model Ailesi başarı grafiğini her geçen gün yükseltirken iletişiminde de ilk günden bu yana ezber bozmak için çalışıyoruz. Projelerimizin uluslararası başarı yakalıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” değerlendirmesini yaptı.   



Proje kapsamında Show TV’de geçen sezon yayınlanan “İçerde” dizisinde öncelikle Fiat marka araçlar uygun karakterlerin kullanımı üzerinden diziye entegre edilmiş; diziye damgasını vuran final sahnesinde Melek karakterinin vurulma sahnesinin sırrı Fiat ile çözülmüştü. İzleyiciler 360 derece kamerayla çekilen final sahnesinin içerisine girerek “İçerde” dizisine dahil olma deneyimi yaşamış, TV’de sahneyi kaçıranlar ve diziyi internet üzerinden izleyenler de unutulmamıştı. Final sahnesinin hemen ardından Fiat Türkiye’nin tüm sosyal medya hesaplarından ve İçerde’nin YouYube hesabından final sahnesinin 360 derece video versiyonu izleyicilerle buluşturulmuştu.

Fiat, People Initiative, Zer Dijital ve Show TV iş birliğinde gerçekleştirilen 360 Video entegrasyonu, Türkiye’den ödüle layık görülen tek proje olması açısından da önem taşıyor.

 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Dünya

GEFCO, 2017 ilk yarı büyüme rakamlarını açıkladı

 GEFCO, 2017 ilk yarı büyüme rakamlarını açıkladı GEFCO Grubu, 2017'nin ilk yarısında 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,9 artış ile 2,262 milyar Euro ciro ...

ZF ve WABCO, 2017 CLEPA İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü

 ZF ve WABCO, 2017 CLEPA İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü Ticari araçlara yönelik Kaçış Manevrası Asistanı prototipi, Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Derneği'nden ödül ald...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dış saha tecrübesi

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x