Vezirköprü´de Çifte Yarış Nefes Kesti

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27 Eylül 2017, 17:52

2017 Türkiye Offroad Şampiyonası 6. yarışı, Vezirköprü Offroad Kulübü (VEZİROFF) tarafından İntercity ana sponsorluğunda Karadeniz Mahalli Offroad Kupası 3. Ayak yarışı ile birlikte Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirildi.

Oldukça çekişmeli geçen ve izleyicilerin de 2 gün boyunca heyecanla takip ettikleri yarış sonunda genel klasman birinciliğini Gökhan İçen-Arda Arslan, ikinciliği Özgür Yaprak-Hasan Armutçu ve üçüncülüğü de Mustafa Saray-Samet Zurnacı ekipleri elde etti. Sınıf 2'de Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker birinci, İrfan Korkmaz-Ali Özsoy ikinci, Mustafa Akın-Mustafa Dikici üçüncü, Sınıf 3'te Özgür Yaprak-Hasan Armutçu birinci, Gökhan İçen-Arda Arslan ikinci, Kemal Şahin-İsmail Kavas üçüncü ve Sınıf 4'te de Mustafa Saray-Samet Zurnacı birinci, Erdoğan Kovancı-Servet Gül ikinci oldular. Yarışın takımlar birinciliğini ise 54 Redline Team aldı...Karadeniz Mahalli Offroad Kupası 3. Ayak yarışında ise Cevdet Durdu-Aydemir Uzun birinciliği, Sinan Çelebi-Hasan Çelebi ikinciliği, Erdoğan Kovancı-Servet Gül de üçüncülüğü kazanan ekipler oldular. Sınıf 1'de Bülent Karaduman-Ecem Karaduman , Sınıf 3'te Cevdet Durdu-Aydemir Uzun ve Sınıf 4'te de Zeki Öztürk-Şenel Şevket Yazıcı birinci oldular.Vezirköprülülere heyecanlı anlar yaşatan yarışlarda dereceye girenler için ödül töreni Belediye Kültür Merkezi'nde yapıldı. Başarılı bir organizasyona yardımcı olan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi ve dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.