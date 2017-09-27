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USTYAPI SAYI 83 PDF

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Mars Logistics Merkez Ofisini taşıdı

Mars Logistics Merkez Ofisini taşıdı

Tarih 27 Eylül 2017, 17:51

Sektörünün öncüsü Mars Logistics, merkez ofisini Balance Güneşli’ye taşıdı. Yeni merkezin mimari yapısı, teknik donanımları ve sosyal imkânları Mars Logistics çalışanları için daha verimli ve rahat bir çalışma ortamı sağlayacak

Mars Lojistik Uluslararası Taşımacılık Depolama Dağıtım, Mars Hava ve Deniz Kargo, Mars Sigorta ve Mars Logistics S.A.R.L. şirketlerinden oluşan Mars Logistics, İstanbul Yenibosna'da olan merkezini Balance Güneşli’ye taşıdı. Tüm lojistik hizmetleriyle sektöre birçok yenilik getiren Mars Logistics, faaliyetlerine artık Güneşli’de devam edecek.

Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar “Mars Logistics olarak hizmet kalitemizi sürekli yükseltme hedefiyle hareket ediyoruz. 1989 yılında Aksaray’da 30 metrekarelik ofiste başlayan yolculuğumuza, bugün tüm lokasyonlarımızda 100 bin metrekarenin üzerine çıkarak devam ediyoruz. Faaliyetlerimizi sürdüreceğimiz Güneşli ’deki yeni merkez ofisimizin gücümüze güç katacağına inanıyoruz. İlk günkü heyecanımızla müşterilerimizin çözüm ortağı olmayı sürdüreceğiz. Yeni merkezimizin sahip olduğu donanım ve sunduğu çalışma ortamı çalışanlarımızın daha rahat ve verimli çalışmalarda bulunmalarını da kolaylaştıracak” dedi.

Mars Logistics Yeni Merkez Ofis Hakkında
İnşaat kalitesi, teknik donanımları ve sosyal donatılarıyla Balance Güneşli’de konumlandırılan Mars Logistics’in yeni merkez ofisi, C blok 6,7 ve 8. katlarında, yaklaşık 5.200 metrekare alanda bulunuyor. Kompakt tasarımı ile esnek çözümler de sunan yeni merkez ofiste, yaklaşık 350 Mars Logistics çalışanı istihdam edilecek.


 

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