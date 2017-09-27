Brisa, 3. Samsun Tarım Fuarı’nda, çiftçilerle buluşuyor

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27 Eylül 2017, 17:34

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, tarım alanındaki öncü çalışmalarıyla 3. Samsun Tarım Fuarı’nda yer alıyor. 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda, Brisa, 5 yıl garantili yenilikçi tarım lastikleri ile “Lassa - Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak” projesi kapsamında sürdürülebilir tarım alanında danışmanlık sunacak.







Bridgestone ve Lassa markaları ile sektörün lider lastik üreticisi Brisa, 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 3. Samsun Tarım Fuarı’nda yer alacak.Şirket, Lassa iş ortağı Gündoğmuş Otomotiv ile katılacağı fuarda yenilikçi tarım lastiklerinin sağladığı performans, emniyet ve konfor özelliklerini tanıtacak. Brisa, Ar-Ge çalışmaları ve inovasyonlarla tarım lastiği alanında önemli ilklere imza atıyor ve her yıl yeni ürünler sunarak tarım araçlarının daha iyi performans göstermesi için çalışıyor. Ürün verimliliği ve yakıt tasaruffuna da etki eden Lassa lastikleri 5 yıl garanti ile sunularak çiftçilere ekonomik bir destek de sağlanıyor.Aynı zamanda Brisa’nın “Lassa - Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak” projesi kapsamında Lassa tarım danışmanları, fuar süresince çiftçilere sürdürülebilirlik ve iyi tarım uygulamaları hakkında danışmanlık sunacak.2013 yılından bu yana sürdürülen “Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak” projesi ile Lassa ziraat mühendisleri, tüm yıl boyunca çiftçilerin yanında yer alıyor, şehir şehir gezerek iyi tarım uygulamalarına yönelik eğitimler sunuyor. Lassa’nın deneyimli ekipleri çiftçilere, bölgelerinde yetişen ürün çeşitlerine uygun olarak, tarımda verimlilik uygulamaları ve tarım ekonomisi hakkında bilgi ve danışmanlık sağlıyor. Ayrıca traktörlerin yoldaki görünürlüğünü artırmak amacıyla ücretsiz reflektör montajı gerçekleştiriliyor ve tarım araçlarının verimli ve güvenli kullanımı için de önemli bilgiler paylaşılıyor.