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Karsan’dan Salihli’ye 43 Adet Jest
27 Eylül 2017, 17:30
Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan Karsan, yurtiçi teslimatlarına bir yenisini daha ekledi. 50’nci yılını geride bırakan Karsan, son olarak Manisa’nın Salihli İlçesi’ne 43 adet 6 metrelik Jest otobüs teslimatı gerçekleştirdi.
Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve Bursa’da yer alan iki fabrikasında toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, Manisa’nın Salihli İlçesi’ne 43 adet 6 metrelik Jest otobüs teslimatı gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde başlattığı toplu ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında Salihli Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen teslim törenine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Karsan Otomotiv Türkiye Satış Müdürü Kaan Erkırtay ve Karsan bayisi Atalay Otomotiv’in yetkilileri İsmet Atalay ve Ali Rıza Atalay katıldı.
Engelleri de kaldırdı!
Karsan Otomotiv Türkiye Satış Müdürü Kaan Erkırtay, törende gerçekleştirdiği konuşmasında, konforlu ve güvenli bir ulaşım için Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı dönüşüm projesi kapsamında Salihli’de engelli bireylere uygun, modern araçlar ile hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Karsan Jest, alçak tabanı, biniş ve iniş hızını artıran geniş ve basamaksız yolcu kapısı, rampa sistemi, ferah iç mekanı, panoramik camları ve ilave bir çok özelliği ile tüm bireylere konforlu ulaşım olanağı sağlıyor. Bir çok çağdaş özelliği ile ideal bir toplu taşıma aracı olan Jest, yakıt ekonomisiyle de tercih ediliyor.
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