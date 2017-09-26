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26 Eylül 2017, 11:54

Özel çelik üreticisi SSAB, yeni Hardox 500 Tuf ile tek bir aşınma plakasında olağanüstü düzeyde dayanım, sertlik ve tokluk sunuyor.

Hardox 500 TUF, piyasaya sürülmeden önce sahada ve gerçek uygulama alanlarında zorlu testlerden geçirildi. Bu testlerin sonucunda:

Resimlerdeki damper gövdesinin alt levhası Hardox 500 Tuf ile üretildi. 1 yıldan uzun bir süreyle 40.000 metrik ton kırma taşı çok düşük düzeyde aşınma ile taşıdı. 6 mm'lik alt levhanın uç kısmının kalınlık ölçümünde, ortalama aşınmanın sadece %5 düzeyinde olduğu görüldü.



İsveç menşeli özel çelik üreticisi SSAB, Hardox 450 ve Hardox 500’ün en iyi özelliklerini bir araya getirdi. Sonuç olarak ortaya, rakipsiz Hardox 500 TUF modelini çıkardı. Dünyada aşınma plakası denildiğinde akla ilk gelen üreticilerden biri olan SSAB, Hardox aşınma plakası ile ağır yük damperi gövdelerinde ve kovalarda yapısal malzeme ihtiyacını karşılayabilecek toklukta çelikler üretiyor. Hardox aşınma plakası ile servis ömrü uzatılırken, ağır darbelere dayanıklılık da artıyor. Hardox 500 TUF ürünü ile bu alandaki yeteneğini bir adım daha ileriye götürmeyi hedefleyen SSAB, taş ocakları ve madenlerde ağır ve keskin kayaların yüklenmesinde, hacimli çelik hurdaların elleçlenmesinde, betonarme demiri içeren beton parçalarının taşınmasında kullanılan damperlerde bu yeni Hardox aşınma plakası önemli rol alacaktır.Türkiye’de damper sektöründe üstyapı malzemesi, iş makinesi kovaları ve maden ekipmanları başta olmak üzere bir çok alanda kullanılan Hardox ürünleri, 0.7 ila 160 mm arasında değişen aşınma plakası kalınlıklarında geniş bir ürün çeşitliliğine sahip. Sadece aşınma plakası alanında değil, beton pompalarında kullanılmak üzere boru ve çok yönlü kullanım alanına sahip yuvarlak çubuk üretimi ile de farklı alanlardaki kullanıcıları için çözümler sunuyor.• Hardox 400'e oranla %85-%100 daha uzun tahmini servis ömrü*• -20°C'de 27 J garantili darbe enerjisi• 475-505 HBW aralığında Brinell sertlik aralığı• Keskin ve ağır cisimlerle darbelerde yüksek aşınma ve çökme direnci*SSAB'nin WearCalc ve TippCalc hesaplamaları granit ile sürtünme aşınmasına dayanmaktadır