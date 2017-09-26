Toksport WRT, Sırbistan'da tozu dumana kattı

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26 Eylül 2017, 11:40

Dünya çapında birçok motorsporları organizasyonunda global anlamda Türkiye'yi temsil eden ve büyük başarılarla sürekli iddiasını ortaya koyan Toksport WRT, Balkan Ralli Şampiyonası’nın altıncı ayağı olan Sırbistan Rallisi'nde tarihi bir başarıya imza attı.







Toksport WRT Hakkında

Kurulduğu ilk günden bu yana, birçok motorsporları organizasyonunda global anlamda Türkiye'yi temsil eden ve büyük başarılarla iddiasını defalarca ortaya koyan Toksport WRT, bu yıl 50'nci kez gerçekleştirilen ve Sırbistan'ın en önemli yarışı olan Sırbistan Rallisi'nde, kıran kırana bir mücadelenin oyuncusu olarak tarihi bir başarının altına imza attı. Toksport WRT pilotları Orhan Avcıoğlu ve Burçin Korkmaz, Sırbistan'ın batısındaki Uzice bölgesinde gerçekleştirilen zorlu rallide, yarışı genel klasmanda birinci tamamlayarak Balkan Ralli Kupası'nda liderliğe yükseldi.Yarışın hemen sonrasında Orhan Avcıoğlu "Balkan Ralli Kupası hedefimiz için geçtiğimiz Sliven Rallisi'nde değerli puanlar kazanmıştık. Balkan Ralli Kupası'nın altıncı ayağı olan Sırbistan Rallisi ise bu sene 50'nci kez düzenlendi; bu yarış Sırbistan'daki en büyük motorsporları organizasyonu olarak bilinir. Burada etaplar kendine has özelliklere sahip; çok dar ve kaygan zemin özellikleriyle öne çıkıyor. Antrenmanlar sırasında hava yağışlı ve oldukça soğuktu. Yarışta ise yağış olmasa da havanın soğuk olması, lastik seçimini çok zorlaştırdı. Cumartesi sabahı yanlış lastik seçimi ve spin atmamız bize zaman kaybı yaşatsa da mücadeleden kopmadık. Pazar günü için hedefimiz rakibimizle aradaki farkı kapatarak birincilik koltuğuna oturmaktı. Sonuç itibariyle dört etabın üçünde en iyi zamanı yaparak 48 saniye fark ile yarışı kazandık. Co-pilotum Burçin Korkmaz'a, takımım Toksport WRT'ye, sevgili aileme ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Hedefimiz Marmaris Rallisi'ni de kazanarak Balkan Ralli Kupası'nı birinci tamamlamak ve Avrupa Ralli Kupası Final Yarışı'na katılmak" yorumunda bulunarak tekrar vites yükseltip iddiasını artıracağının sinyallerini verdi. Ayrıca CSUN, KolayOto ve Motul'a da verdikleri sponsor desteği için teşekkür etti.Balkan Ralli Şampiyonası'nın 7'inci ve son ayağı olan ve bu yıl 46'ncısı düzenlenen Marmaris Rallisi, 20-22 Ekim tarihleri arasında, ülkemizde toprak zeminli parkurlarda gerçekleştirilecek.Türkiye'nin en büyük motorsporları takımlarından olan Toksport WRT, kurulduğu 2002 yılından bu yana 33 farklı ülkede, 14 farklı yarış serisinde boy göstererek dünya çapında büyük başarılara imza attı. Şimdiye kadar 400'den fazla yarışı tamamlayan Toksport WRT, Porsche GT3 Cup Challenge Benelux Serisi'nde de Ümit Ülkü ile boy gösteriyor.