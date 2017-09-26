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Yeni Renault KOLEOS’a Euro NCAP’ten beş yıldız

Yeni Renault KOLEOS’a Euro NCAP’ten beş yıldız

Tarih 26 Eylül 2017, 10:50

Renault markasının pasif güvenlik alanındaki deneyiminden faydalanan Yeni KOLEOS, Euro NCAP testlerinde mükemmelliği hedefledi.

Yeni KOLEOS’un Euro NCAP testlerinde elde ettiği başarı, Renault markasının güvenliğe verdiği önemi gösteriyor. Çığır açan teknolojiler sunan marka, Yeni KOLEOS ile Euro NCAP testlerini büyük bir başarıyla tamamlayarak yetişkin yolcu korumasında yüzde 90, çocuk yolcu korumasında yüzde 79, yaya korumada yüzde 63 ve güvenlik desteğinde yüzde 75 puan aldı.

Renault markasının pasif güvenlik alanındaki deneyiminden faydalanan Yeni KOLEOS, bağımsız NCAP testlerinde mükemmelliği hedefledi. Özellikle şiddetli bir çarpışma durumunda kabini korumak için motor çerçevesinde elastik limiti çok yüksek çelik, yolcu güvenlik hücresinde de yüksek dayanımlı çelik kullanıldı. Darbe tipine ve yolcunun araç içindeki konumuna göre açılan iki adet ön hava yastığı, önde oturanlar için iki adet yan göğüs/omuz hava yastığı, iki adet perde hava yastığı, boyun incinmesini önleyen ön ve arka baş destekleri, emniyet kemeri altından kaymayı önleyen ön koltuklar ve çocuk koltukları için arka koltuk Isofix bağlantı yeri, araçta sunulan güvenlik ekipmanlarının arasında yer alıyor.



Güvenlik standartlarından ödün verilmiyor
Aktif güvenlik söz konusu olduğunda, Yeni KOLEOS'un standart ekipmanları olan elektronik denge kontrolünü (ESC), elektronik fren güç dağılımını ve yokuş kalkış desteğini bir dizi en son teknoloji sürücü destek sistemi tamamlıyor (ADAS). Tüm bu özelliklere R-LINK 2 tabletten erişilebiliyor ve şu avantajları sunuyor:
 Aktif Acil Durum Fren Sistemi (AEBS Şehir içi ve Şehirler Arası) güvence veriyor.
 Şerit Takip Sistemi (LDW) ve Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSW) uyarıyor.
 Arka görüş kamerası, Otomatik Uzun/Kısa Far (AHL) ön, arka ve yan park sensörleri ve eller serbest park destek sistemi (Kolay Park Yardımı) destek veriyor.

 

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