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Bozankaya’dan Ar-Ge’ye 70 milyon TL’lik yatırım

Bozankaya’dan Ar-Ge’ye 70 milyon TL’lik yatırım

Tarih 26 Eylül 2017, 10:16

Toplu ulaşıma elektrikli çözümler üreten Bozankaya’nın son 5 yılda Ar-Ge’ye ayırdığı bütçe 70 milyon TL’yi buldu. Ar-Ge çalışmalarının sonucu olan 19 projeden 10’u şu an faal kullanımda…

Yeni nesil toplu ulaşım araçları projeleriyle Türkiye’de ve dünyada adını duyuran Bozankaya, çevre dostu, ekonomik, yüksek performanslı, konforlu elektrikli araçların üretimini gerçekleştiriyor ve geleceğin ulaşım sistemlerine yön veriyor. Sadece 2016 yılında Ar-Ge çalışmalarına cirosunun yüzde 11’i oranında pay ayıran firma, yüzde 100 elektrikli otobüs, yüzde 100 alçak tabanlı tramvay ve ‘Trambüs’ olarak adlandırılan modern troleybüs sistemleriyle toplu ulaşımın dönüştüğü şehirlerde hizmet vermeye başladı.



Son 5 yılda 19 ayrı Ar-Ge projesi (Tamamlanan 10, devam eden 4, değerlendirilen 5 proje) üzerinde yoğunlaşan Bozankaya, bu projelere toplamda 70 milyon TL’lik bir bütçe ayırdı. Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Türkiye’de ortalama binde 9, OECD genelinde ortalama yüzde 2 pay ayrılan Ar-Ge’ye Bozankaya’nın ciddi bir kaynak ayırdığını söyledi. Günay, “Bu yatırımlar karşılıksız kalmıyor. Yurt dışında gerçekleştirdiğimiz başarılı projelerle Türkiye’ye artı değer olarak geri dönüyor” dedi.



İthal ikamesi gerçekleşiyor, döviz girişi sağlanıyor
Aytunç Günay, şöyle devam etti:  “2016’nın ilk günlerinden bu yana Hacettepe Üniversitesi, TOBB ETÜ ve Çankaya Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 10 üniversiteden 16 farklı akademisyenle çalışmalar gerçekleştirerek ciddi bir hamle yaptık. Ar-Ge yatırımlarımız sayesinde geliştirdiğimiz ürünlerin pazara sunulmasıyla, hem ithal ikamesi gerçekleşiyor hem de önemli ölçüde dövizin ülkemizde kalması sağlanıyor. Aynı zamanda, bu ürünlerin ihracatıyla, ülkemiz ciddi miktarda döviz de kazanıyor. Yatırımlarımızın Türkiye’ye dönüşünü görmekten gurur duyuyoruz.”

 

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