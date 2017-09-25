Shell Eco-marathon Türkiye’nin şampiyonları belli oldu

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25 Eylül 2017, 17:40

Shell Türkiye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) iş birliğiyle, gençleri enerji tasarruflu araçlar tasarlayıp üretmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Shell Eco-marathon Türkiye” 24 Eylül’de düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

Türkiye’nin enerji sektörüne, sanayisine, üretimine ve istihdamına 94 yıldır katkıda bulunan Shell’in, 32 yıldır tüm dünyadan gençleri enerji tasarruflu yenilikçi araçlar tasarlayıp üretmek için teşvik etmek amacıyla küresel ölçekte düzenlediği “Shell Eco-marathon”, bu yıl üçüncü kez Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ortaklığıyla, 22-24 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. Türkiye’nin 8 farklı şehrindeki lise ve üniversitelerden katılan öğrencilerin yanı sıra Türkiye dışından okulların da katıldığı yarışmada, toplam 22 takım ve yaklaşık 300 öğrenci yarıştı. “Shell Eco-marathon Türkiye” Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya’dan gelen toplam 5 takıma ev sahipliği yaptı.Shell Eco-marathon Türkiye’de, 5’i pist içi ve 3’ü pist dışı olmak üzere 8 farklı kategoride ödüller verildi. Prototip araçlar kategorisinde hidrojenle çalışan araçlar içerisinde en az enerjiyi harcayarak bitiş çizgisini görmeyi başaran takım, Anadolu Üniversitesi’nden “Hidroana” oldu, Hidroana 356.42 km/m3 sonucuyla birinciliği göğüsledi. Prototip araçlar kategorisinde, elektrikli batarya ile çalışan araçlarıyla Yunanistan Piraeus Üniversitesi’nden “Poseidon” takımı, 504.11 km/kWh’lik sonuçla bu kategorinin birincisi oldu. Prototip araçlar kategorisinin “Benzin” enerji tipinde ise, Bratislava Teknoloji Üniversitesi’nin “FME Racing Team”in aracı, 377.59 km/lt sonucuyla kategorinin kazananı oldu.Şehir konsepti kategorisinde, elektrikle çalışan araçlar arasında Çukurova Üniversitesi “Çukurova Elektromobil” takımı 107,66 km/kWh’lik sonuçla şampiyonluğu göğüsledi. İstanbul Üniversitesi’nin “Hidroist” takımı, şehir konseptli hidrojenle çalışan araçlarının elde ettiği 196,66 km/m3’lük sonuçla bu kategorinin birincisi oldu.Yarışmada pist dışı ödüllerde; “En İyi Tasarım” ödülü Bulgaristan’dan Ruse Üniversitesi “HydRU Racing Team”, “İnovasyon Ödülü” İstanbul Teknik Üniversitesi “Facilis”, “Ekip Ruhu Ödülü” ise Uludağ Üniversitesi “UMAKİT” takımlarının oldu.Shell Eco-marathon Türkiye yarışmasında başarı elde eden takımlar, 2018’de Londra’da düzenlenecek Shell Eco-marathon Avrupa’ya katılım hakkı elde ederek Avrupa’nın yaklaşık 30 ülkesinden gelen akranlarıyla yarışacaklar.Shell Eco-marathon Türkiye etkinliği için kurulan yarış pistinde gençlerin ürettiği enerji tasarruflu araçlar en az enerjiyi harcayarak bitiş çizgisini görmek üzere yarışırken, İnovasyon Festivali alanında çocuklar için inovasyon atölyeleri düzenlendi. Maker Çocuk tarafından düzenlenen kodlama, 3 boyutlu yazıcı ve robot atölyelerine, UserSpots tarafından düzenlenen nesnelerin interneti atölyesine ve INOVATIM tarafından düzenlenen drone atölyelerine ilgi büyük oldu.Shell Eco-marathon Türkiye’ye destek veren şirketlere de ödül töreni sırasında plaketleri verildi. Shell Eco-marathon Türkiye 2017 Hidrojen Sponsoru Linde Gaz A.Ş. ve üç gün süren yarışma boyunca öğrencilere enerji içeceğiyle destek veren Redbull’a teşekkür plaketleri takdim edildi.Kapanış töreninde konuşan Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem; “Shell Eco-marathon Türkiye’yi TİM ve OİB iş birliği ve diğer kuruluşlarımızın desteği ile her yıl daha da ileriye taşıyoruz. Bugün Türkiye’nin 8 farklı şehrinden gelen öğrencilerimizin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya’dan katılan takımlar da dahil olmak üzere toplam 22 öğrenci takımını, 300 öğrenciyi “Shell Eco-marathon Türkiye”de ağırladık. Yurtdışından gelen tüm takımlarımıza da katılımları için teşekkür ediyorum. Üç gün süren etkinlikte gençlerimiz çok çalıştılar, çok önemli bir tecrübe edindiler ve birbirleriyle çok değerli paylaşımlarda bulundular. Shell Eco-marathon Türkiye’de yer alan gençlerimiz, daha şimdiden, geleceğin enerji kaynaklarıyla çalışan araçlar tasarlayıp üreterek, yenilikçi bir vizyon sahibi olmak adına önemli bir gelişim gösterdiler. Gençlerimizin ilerleyen yıllarda Shell Eco-marathon’da daha da büyük başarılara imza atarak Türkiye’den ne kadar üretken, yenilikçi mühendislerin ve bilim insanlarının çıktığını tüm dünyaya göstereceklerinden hiç kuşkumuz yok. Tüm takımlarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesindeki çok değerli destekleri için TİM ve OİB’e, Shell’in global organizasyonunda görev yapan ve bu değerli proje için aramızda bulunan global Shell Eco-marathon ekibimize, 3 gün boyunca bu etkinlikte gönüllü olarak görev alan Shell Türkiye çalışanlarına, INOVATIM’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Shell Eco-marathon’un önemini vurgulayarak “Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak ihracatımızın katma değerini arttırmak için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Katma değeri arttırmanın dört ana unsuru var. Bunlardan bir tanesi inovasyon, birisi tasarım, birisi Ar-Ge, bir diğeri de marka. Bu dört unsuru yan yana getirdiğimizde, ihraç ürünlerimizi yükte hafif pahada ağır hale getirdiğimizde ihracata çok büyük katkıda bulunmuş olacağız. Son 10 yıldır otomotiv endüstrimiz ihracatta lider oluyor. 2017 gurur duyulacak bir yıl. Otomotiv endüstrisi ihracatını %35 artırdı ve hedefleri 30 milyar dolara çıkabilmek. Shell Eco-marathon’u bu nedenle çok önemsiyorum. Katılan bütün takımları tebrik ediyor, ilerleyen yıllarda bu güzel etkinliği devam ettirmeyi diliyorum” diye konuştu.Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu da otomotiv endüstrisinin gelişimi ve yarışmaya dair “Son 200 yılda dünya nüfusu 10 kat, ekonomi 100 kat, kat edilen yol 1000 kat büyümüş. Otomotiv sektörü, en hızlı büyüyen ve lokomotif olan sektörlerden biri. Dolayısı ile otomotiv alanında çalışma yapan tüm gençlerimize doğru sektörde olduklarını söyleyebilirim. Shell Eco-marathon’da kazanmaktan ziyade yarışmak, bu tecrübeye sahip olmak çok önemli. Bu nedenle kazanan, kazanmayan tüm ekipleri gönülden kutluyorum” dedi.