Borusan Oto, Türkiye’nin en büyük Jaguar ve Land Rover Showroom’unu Ankara’da açtı

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25 Eylül 2017, 16:53

Jaguar ve Land Rover markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini sürdüren Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi Borusan Oto, ARCH Concept olarak adlandırılan Jaguar Land Rover showroom ve servis konseptinin üçüncüsünü Ankara Esenboğa’da hizmete açtı.

Jaguar Land Rover ARCH Concept showroom ve servis açılış töreninde konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Açılışını yaptığımız yeni tesis, İstanbul, Bursa, Adana ve Antalya’dan sonra Türkiye’de yeni kurumsal kimliğe sahip 5’inci Jaguar Land Rover showroomu olacak. Bunu önümüzdeki günlerde yeni yatırımlarımız da izleyecek” ifadelerini kullandı. Dünyanın önde gelen üreticilerinin, en çok tercih edilen, prestijli ve güvenilir markalarını temsil ettiklerini belirten Tiftik "Markalarımıza yakışan, müşterilerimize çok daha iyi deneyimler yaşatacak yatırımlarımız ile büyüyoruz" dedi. Borusan Oto Genel Müdürü Uğur Sakarya ise, “Borusan Oto olarak bu yılın üçüncü tesis yatırımını tamamlamış bulunuyoruz. Geçtiğimiz aylarda açtığımız Borusan Oto Kıbrıs ve Bodrum tesislerinden sonra bugün de Ankara Esenboğa Jaguar Land Rover ARCH Concept showroom ve servis açılışını yapıyoruz. 25 milyon TL yatırım ile hayata geçen bu tesis ile Esenboğa’yı premium segmentte bir otomotiv merkezi haline getirerek bölgeye de değer kattık” dedi.Jaguar ve Land Rover markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini sürdüren Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi Borusan Oto, ARCH Concept olarak adlandırılan Jaguar Land Rover showroom ve servis konseptinin üçüncüsünü Ankara Esenboğa’da hizmete açtı. 25 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Esenboğa’daki showroom aynı zamanda 7 Jaguar, 7 Land Rover sergileme alanı ile Türkiye’nin en büyük Jaguar Land Rover ARCH Concept Showroom’u oldu. 11.000 metrekarelik arazi üzerinde 4.100 metrekarelik kapalı alana sahip tesis, modern ekipman ve teknolojinin yanı sıra donanımlı, hizmet odaklı personeliyle premium hizmet verecek. Borusan Oto yeni tesiste ayrıca, mekanik ve hasar onarım servis hizmeti ile birlikte Jaguar ve Land Rover Approved onaylı kullanılmış otomobil satışı da gerçekleştirecek.Yeni tesisin açılışında konuşan Borusan Oto Genel Müdürü Uğur Sakarya ise, “Geçtiğimiz aylarda açtığımız Borusan Oto Kıbrıs ve Bodrum tesislerinden sonra bugün de Ankara Esenboğa Jaguar Land Rover ARCH Concept Showroom ve servis açılışını yapıyoruz. 25 milyon TL yatırım ile hayata geçen bu tesis ile Esenboğa’yı premium segmentte, temsil ettiğimiz diğer markalarla birlikte toplam 50.000 metrekarelik alana sahip bir otomotiv merkezi haline getirerek bölgeye de değer kattık. Esenboğa’da 20 yıldır faaliyet gösterdiğimiz mevcut tesisimizin yanına inşa ettiğimiz Jaguar Land Rover tesisi ile birlikte Borusan Oto Esenboğa artık; BMW, BMW Motorrad, Jaguar ve Land Rover satış ve satış sonrası hizmetleri de verecek. Yılsonuna kadar biri İstanbul Avrupa yakasında, diğeri de Anadolu yakasında olmak üzere 2 tesis daha açacağız” dedi.Borusan Oto’nun Ankara’da hayata geçirdiği Jaguar Land Rover ARCH Concept Showroom’u açılışında Range Rover’ın yeni modeli Range Rover Velar da tanıtıldı. Devrim niteliğindeki tasarım özellikleri, üstün teknoloji donanımları ve verimli motor seçenekleriyle SUV segmentinde fark yaratan Range Rover Velar katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.