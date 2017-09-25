Alfa Romeo’nun ilk SUV’u geliyor

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25 Eylül 2017, 13:54

Alfa Romeo’nun Giulia’dan sonra ikinci önemli model atağını temsil eden Stelvio, Kasım ayından itibaren ülkemizde satışa sunulacak.

Alfa Romeo’nun ilk SUV modeli olan Stelvio, ülkemiz yollarında Kasım ayından itibaren boy göstermeye hazırlanıyor. Tüm Alfa Romeo modelleri gibi, heyecan uyandıran sürüş deneyimi, yüksek performansı ve dinamik tasarımıyla rakiplerinden ayrışan Alfa Romeo Stelvio, 2 benzinli motor seçeneğiyle pazardaki yerini alacak.Alfa Romeo Stelvio seçkin, zarif ve kaliteli iç mekânıyla orta boy premium SUV dünyasına İtalyan misafirperverliğini getiriyor; dış tasarımda olduğu gibi iç tasarımda da şık ve sportif bir mimari kullanıyor. Kaliteli malzemelerle ve birinci sınıf bir işçilikle şekillendirilen iç mekânda; deri, ahşap ve kumaş olmak üzere farklı malzemeler birbirini tamamlayan mükemmel bir uyum ortaya koyuyor. Geniş ve ferah yaşam alanı yolculukları keyfe dönüştürüyor. Yüksek oturma pozisyonu da yola hâkim bir sürüş sunarken, yeni Alfa DNA’sının da katkısıyla Stelvio bir Alfa Romeo spor otomobilinden beklenen sürüş keyfini sunuyor. Çift bölgeli iklimlendirme sistemi ve Harman Kardon imzalı 14 hoparlörle donatılan Alfa Connect bilgi ve eğlence sistemi gibi donanımlar araç içi yaşam konforunu daha da arttırıyor. Orta konsolun en üst noktasında, sürücünün görüş alanında, Magneti Marelli ile birlikte geliştirilen, 8,8 inç büyüklüğünde entegre 3D navigasyonlu yüksek çözünürlüklü ekranın boyutu Alfa Connect konumlanıyor.Alfa Romeo Stelvio, heyecan verici tasarımını ve üstün yol tutuş özelliklerini öncelikle turbo benzinli 2.0 litrelik 280 HP’lik motorla kombinleyecek. Tamamen yeni 2.0 litrelik turbo benzinli motor ve 200 bar ile çalışan yüksek basınçlı direkt enjeksiyon sistemi gibi teknolojilerin de katkısıyla, bütün devir bandı boyunca canlı bir karakter ve gaz emirlerine çabuk cevap veren bir yapı sergiliyor. 2.250 d/d’da 400 Nm tork üreten motor sınıfının en iyi yakıt verimliliğini sunarken aynı zamanda 5.7 saniye ile sınıfının en iyi 0-100 km/s hızlanma değerine imza atıyor ve 230 km/s maksimum hıza imkân tanıyor. Stelvio SUV’un sportif karakterine uygun performansı sağlayan motor, gücünü 8 kademeli otomatik şanzıman ve Q4 dört tekerlekten çekiş sistemi üzerinden tekerleklere aktarıyor. Aracın dinamik dengesi seçilen sarsıntısız vites geçişleriyle dikkat çeken otomatik şanzıman Alfa DNA moduna bağlı olarak vites değiştirme hızını, konforunu optimize ederken yakıt tüketimiyle CO2 emisyon salınımı da düşürmeye yardımcı oluyor. Şanzıman ayrıca direksiyon kolonuna entegre vites değiştirme kulakçıklarıyla manuel vites değiştirme imkanı da sunuyor. 8 kademeli otomatik şanzıman ise standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemi Q4 ile kombine ediliyor.510 HP’lik 2.9 litre motorlu Alfa Romeo Stelvio QV versiyonu ise yine ülkemizde satışa sunulacak bir model olarak dikkat çekerken, isteğe bağlı olarak sipariş edilecek.