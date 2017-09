Anasayfa » 3d Lojistik

'Fast Fashion' ile her hafta İspanya

25 Eylül 2017, 13:42

Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş, “Fast Fashion by Sertrans Logistics markasıyla vermeye başladığımız bu yeni hizmet ile modanın başkentlerine özel ve hızlı seferler düzenliyoruz. İlk etapta tekstil ihracatımızın kalbi İspanya’yı odağımıza aldık” şeklinde konuştu.

Sertrans Logistics, 16.7 milyar dolarlık ihracat payına sahip tekstil sektörünün İspanya’daki ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Fast Fashion by Sertrans Logistics markasıyla yeni bir hizmet vermeye başladı. İstanbul’dan her cumartesi yola çıkan araçlar çarşamba sabahı Barselona, çarşamba öğleden sonra Zaragoza, çarşamba akşamı Madrid, perşembe günü ise La Coruna’ya varıyor.



28 yıllık deneyimiyle pek çok sektörde olduğu gibi tekstil sektörünün de ihtiyaçlarına özel hızlı, esnek, alternatifli ve katma değerli lojistik hizmetleri sunan Sertrans Logistics, Avrupa’da modanın başkentlerine özel çalışma başlattı. Tekstil lojistiğinde Avrupa pazarında lider konumda bulunan Sertrans Logistics, Fast Fashion by Sertrans Logistics markasıyla özel ve hızlı yeni bir hizmet başlattı. İspanya’da lojistik döngüsü bulunan Türk ihracatçılarının ihtiyaçları en hızlı ve güvenilir şekilde çözüme kavuştu. İstanbul’dan her cumartesi yola çıkan araçlar çarşamba sabahı Barselona, çarşamba öğleden sonra Zaragoza, çarşamba akşamı Madrid, perşembe günü La Coruna’ya varıyor.



İhracatçıya rekabet avantajı sunuyoruz

Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş, “Hız ve maliyet avantajı sunan özel çözümlerimizle Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Afrika kıtaları başta olmak üzere tekstilcilerimizin 200’e yakın ülkedeki lojistik ihtiyaçlarını kara, hava, denizyolu ve multimodal taşıma hizmetlerimizle karşılayabiliyoruz. Avrupa’da 19 ülkede 80’den fazla noktaya direkt karayolu seferlerimiz mevcut. Tekstil gibi hızın ön planda olduğu bir sektörde ihracatçılara sağladığımız doğru çözümler ile rekabet gücü kazandırıyoruz. İspanya’ya yönelik tekstil lojistiği döngüsü bulunan ihracatçılarımız için hazırladığımız Fast Fashion by Sertrans Logistics, pek çok avantajı bir araya getiriyor. Üreticilerin fabrikalarından aldığımız hazır ürünleri, uygun koşullarda taşıyarak doğru zamanda doğru yere teslim edilmesine kadarki tüm süreçlerde tecrübemizle fark yaratıyoruz. Bu hizmet kapsamında askılı taşımacılık ve kolili yüklemeler de gerçekleştiriliyor” şeklinde konuştu.



Modanın başkentlerine ulaşacağız

Günümüz koşullarında tekstil ve perakendenin özellikli taşıma kabiliyeti ve tecrübe gerektirdiğine dikkat çeken Keleş, “Türkiye ekonomisi için de lokomotif sektörlerden olan tekstilde ihracatçılarımıza rekabet avantajı sağlıyoruz. Tekstil sektörünün geldiği boyutta ve derinlikte artık düz taşıma neredeyse hiçbir şeye yetmiyor. Tekstilde gerçekleştirdiğimiz ilklerle anılan bir firma olarak Fast Fashion by Sertrans Logistics hizmetiyle yine bir yeniliğin öncüsü olduk. Bu uygulamayla müşterilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı ve en yetkin şekilde cevap veriyoruz. Önümüzdeki dönemde Milano ve Paris gibi modanın diğer başkentlerini de bu kapsama almak için çalışıyoruz ” dedi.



Keleş şöyle devam etti: “Günümüzde tekstil ürünlerinin lojistiğinde 'hız' hiç olmadığı kadar önemli. Ürünler süratle fabrikadan direkt mağazaya gidebilecek şekilde organize edilebilmeli yoksa sektörün ihtiyacını karşılayabilmek mümkün değil. Bu süreci de ancak bizim gibi çok kuvvetli uluslararası nakliyat organizasyonuna ve son derece sofistike tedarik zinciri yapısına sahip şirketler layığıyla yönetebilir. Bu süreçte; aracınızın tipinden, temizliğine, şoförünüze, sunduğunuz özel modlara, bilgi akışından yük takibine, müşteri hizmetlerine kadar uzanan bir dizi detayın büyük önemi var.”