BFGoodrich, hayalleri bu sene de 'BFGoodrich Good Project' ile gerçekleştirecek

Anasayfa » Otomobil

25 Eylül 2017, 13:22

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin tarafından üretilen BFGoodrich, geçen yıl başlattığı projesi Good Project ile bu sene de hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere destek veriyor.



Lastik devi Michelin tarafından üretilen BFGoodrich®, geçtiğimiz yıl başlattığı ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen otomobil tutkunlarına destek olduğu projesi Good Project’i bu yıl da devam ettiriyor. 8 Ekim tarihine kadar bütün Avrupa’da gerçekleştirilecek elemeler ile offroad yarışına katılmak, eski otomobilini yenilemek, bir yol hikayesi gerçekleştirmek gibi hayallerini hayata geçirmek isteyen dünya çapında 10 projeye donanım, lojistik ve finansman desteği sağlanacak.Projenin ilk yılında global 10 başarılı proje arasına girerek destek alan Selen Muratoğlu, “Hayallerimi hayata geçirmek üzere katıldığım Good Project yarışması başıma gelen en güzel şeylerden biriydi. Bu sayede en uzun ve zorlu motor sporları organizasyonlarından Transanatolia’ya katılma fırsatı elde ettim. Projenin Türkiye’den tek kazananı olmak da ayrı bir gurur ve mutluluk sebebi oldu benim için. Bize bu şansı verdikleri için BFGoodrich®’e çok teşekkür ederim. Hayallerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyaç duyanların daha fazla beklemeden BFGoodrich® Good Project’e başvurmalarını tavsiye ediyorum.” dedi.Elemelere katılmak isteyen adaylar, 8 Ekim tarihine kadar http://goodproject.bfgoodrich.com/subscribe internet sitesi üzerinden adaylık başvurusunda bulunabiliyor. BFGoodrich uzmanlarından oluşan jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen 10 projeye destek sunulacak.Seçilen adaylar BFGoodrich® markasının elçileri olacak ve projelerinin hayata geçilişine ilişkin her bir aşamaya ait yazıları, filmleri ve fotoğrafları markanın Facebook sayfası BFGoodrichTires ve internet sitesi http://goodproject.bfgoodrich.com üzerinden paylaşacaklar.Adayların projeleriyle başvurmadan önce aşağıdaki kriterlere uygun olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor.-İyi derecede İngilizce konuşmak: BFGoodrich®’in araç lastikleri gamına ilişkin bilgileri ve Avrupa çapındaki “tutkunların” maceralarını paylaştığı Facebook sayfası ve İnternet sitesi yalnızca İngilizce hazırlanıyor.-Markanın değerlerine uygun hareket etmek ve bu değerleri paylaşmak: Keyif, yardımseverlik, mücadeleyi ve çaba göstermeyi sevmek, kendini aşmak, tutku ve maceracı bir ruha sahip olmak-Bu zengin tecrübeleri olabildiğince geniş bir kitleyle paylaşabilmek için en az 500 takipçisi olan bir Facebook sayfasıyla, sosyal ağlar üzerinde aktif olmak ve takip edilmek-Yalnızca BFGoodrich® lastikleri ile donatılmış olmak!Maceracıların bu projeler sonucunda ortaya çıkacak olan hikayeleri http://goodproject.bfgoodrich.com üzerinden yayınlanacak.