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Ford Otosan’a Endüstride Mükemmellik Ödülü

Ford Otosan’a Endüstride Mükemmellik Ödülü

Tarih 25 Eylül 2017, 12:41

‘Industrial Excellence Award Turkey 2017’ yarışmasının kazananı Ford Otosan oldu. Ford Otosan Yeniköy Fabrikasının kazandığı ödül ile, Ekim ayında Almanya’da gerçekleşecek olan “Industrial Excellence Award” Avrupa Şampiyonluğu’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Koç Üniversitesi, WHU-Otto Beisheim School of Management, INSEAD ve Avrupa'nın önde gelen diğer işletme okulları ile ortaklaşa düzenlenen “Industrial Excellence Award” 2017 yarışmasında; yapılan başvuru değerlendirmesi ve fabrika ziyareti sonucunda, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Türkiye şampiyonu oldu. ‘Mükemmeliyeti, kurum kültürü olarak gören’ bakış açısıyla ödüle değer bulunan Ford Otosan,  4 Ekim 2017 tarihinde Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleşecek olan “Industrial Excellence Award” galasında Almanya, Fransa, İspanya, İsviçre ve İtalya gibi güçlü rakiplerle Avrupa şampiyonluğu için yarışacak.

Türkiye şampiyonluğuna değer bulundukları için büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirten Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Müdürü Gültekin Hanlıoğlu,‘‘Ford Otosan olarak sadece üretimde sınırlı kalmayıp üretim, yönetim ve geliştirme alanlarında da uyum, disiplin ve mükemmelliğe ulaşmak için çalışıyoruz. Bu bağlamda, fabrikalarımızda stratejimizi her alanda uygulayarak başarı elde etmeye devam ediyoruz. Performansımızın, hem Türkiye’de hem de Avrupa’daki şirketler için başarılı bir örnek teşkil edeceğine ve Avrupa şampiyonluğunda Ford Otosan olarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, yarışacağımıza inanıyoruz. ’’ dedi.

“Industrial Excellence Award”,  birçok farklı kategoride, endüstriyel mükemmelliğe sahip olan şirketleri ödüllendiriyor. Türkiye’nin lider ticari araç üreticisi ve Ford Courier aracının dünyadaki tek üretim merkezi olan Ford Otosan Yeniköy Fabrikası’nın ana stratejinin değer zinciri boyunca üretim sistemi, tedarik zinciri yönetimi, yeni ürün ve süreç geliştirme gibi birçok alanda başarı ile uygulanmasını sağlayan strateji iletişimi  ile de dikkat çekti. Ödül komitesi yaptığı açıklamada, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası’nın köklü bir üretim sistemi kuran net bir stratejisi olduğuna değinerek “Tedarik zinciri boyunca üretim, ürün geliştirme, risk yönetimi, insan kaynakları gibi alt birim stratejilerinin açıkça tanımlanması ve şirket stratejisi ile mükemmel uyumu Ford Otosan’ı başarılı kılıyor. Tesis, Yönetim kalitesi ve etkin liderlik sayesinde, stratejilerden faydalanan, çok sayıda öneri sunan ve gelişme gösteren yüksek çalışan katılımına sahip. Bu özellikler, otomasyonun kapsamlı kullanımı, dijitalleşme uygulamaları, Ar-Ge’ye verilen önem, tasarım ve çalışanların gelişimi ve bağlılığı ile destekleniyor. Tamamı kapsamlı bir disiplin ile yürütüldüğünde, hem tatmin edici hem de küresel bir başarıyı beraberinde getiriyor” şeklinde belirtti.

 

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