Bosch Rexroth’tan mobil araçlar için elektronik kontrollü hidrolik çözümler

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22 Eylül 2017, 16:43

Günümüzde mobil araçlardan beklentiler bir hayli arttı. Şimdi çevreye daha duyarlı, düşük maliyetli, verimliliği ve konforu artıran yenilikçi çözümler aranıyor. Bosch Rexroth, benzersiz ürün çeşitliliği ve yıllara dayanan tecrübesiyle mobil araç üreticilerine doğru hidrolik ve elektronik çözümler sunuyor.

Çiftçinin işini kolaylaştıran teknoloji

Otobüslerde tasarruflu soğutma

, kamyon üstü beton pompası uygulamalarında hidrolik pompanın elektronik olarak istenen beton debisine orantılı olarak kontrol edilmesini ve aracın motor devrinin gerekli olan güce göre otomatik olarak ayarlanmasını sağlıyor. Ayrıca otomatik bom açma, bom hareket kontrolü ve araç devrilmesini önleyen moment kontrolü gibi fonksiyonları da içeriyor.Sistemde, Bosch Rexroth’un Elektronik kontrollü pompa, Elektronik kontrol ünitesi, Display, Bom üzerine takılan açı sensörü/linear encoder ve Basınç sensörleri gibi komponentleri yer alıyor. Sistem, hidrolik kontrollü beton pompalarına göre yakıt tüketiminde büyük oranda tasarruf sağlarken, düşük beton basma debilerinde aracın devrinin düşmesi sayesinde gürültü seviyesinde ve parça aşınmalarında azalma gerçekleşiyor. Bu teknoloji, Betonstar ‘Smartscar’ prototip beton pompası çalışmasında kullanıldı.ise traktörlerde kullanılan hidrolik çeki sistemlerinin çeki kuvvetine ve/veya çekinin toprağa girme derinliğine bağlı olarak kontrol edilmesini sağlıyor. Hidrolik kontrollü sisteme göre en önemli avantajlarından biri, toprağın operatörün paneldeki seçimine bağlı olarak ister tamamen çeki derinliğine ister tamamen çeki kuvvetine isterse bu iki değerin istenen yüzdelerde karışımını alarak çeki kontrolü sağlaması. Operatörün istediği çeki kuvveti ve çeki yüksekliğini panel üzerinden ayarlamasıyla toprak otomatik olarak sürülüyor. Diğer bir değişle, toprağın homojen bir şekilde sürülmesi sağlanıyor.Operatöre konforlu ve hızlı sürüş imkanı veren yeni teknoloji aynı zamanda çeki kuvvetinin sürekli olarak yazılımla kontrol edilmesi sayesinde yakıt tüketiminin düşmesi ve aracın toprak üzerinde patinajını önleyerek lastik ve diğer komponentlerin kolay aşınmasını engelliyor. Pi Makina’nın ‘PiTrak’ prototip çalışması Prototip traktörde, elektrohidrolik çeki sistemi devreye alındı.aracın motorunun optimum çalışma sıcaklığında çalışabilmesi için soğutma fanını motor bölmesinde bulunan sıcaklık sensör verileri değerlendirilerek tahrik ediyor. Sabit deplasmanlı pompa kullanılan sisteme göre; fan hızının motor devrinden bağımsız olması, yakıt tüketiminin yüzde 15’e varan oranla düşmesi, CAN-Bus üzerinden veri transferi ve hataların değerlendirilmesi, birden fazla sıcaklık sensör verisinin yazılım ile analiz edilebilmesi, daha küçük bir yağ soğutucusunun kullanılabilmesi ve eksenel pistonlu pompa sayesinde servis süresinin 2 kat daha uzun olması gibi avantajlar sunuyor. Bazı Cummins ve MAN motorlu Otokar otobüslerinde halen bu soğutma sistemi kullanılıyor.