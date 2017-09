Anasayfa » 3d Lojistik

22 Eylül 2017, 15:45

Sertrans Logistics, tarifeli uçuşların tercih edilmediği ya da direkt seferlerin olmadığı bölgelere taşıma yapmak isteyen müşterilerine charter uçaklarla çözüm getiriyor. Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş, charter uçuşlarla müşterilerinin iş yapma potansiyellerini tüm dünyaya ulaştırdıklarını söylüyor.

1998 yılından beri IATA (International Air Transport Association) ve FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations), 2001 yılından beri de WCA (World Cargo Alliance) üyesi olan Sertrans Logistics, özel hava kargo taşımacılığıyla da müşterilerinin özel taleplerine çözüm geliştiriyor. Sertrans Logistics charter uçuşlarıyla ilgili bilgi veren Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş, “Tarifeli uçuşların kapasite ve tarife sorunlarından dolayı tercih edilmediği, tarifeli uçuşların olmadığı ya da acil sevk edilmesi gereken yüklemelerde, charter uçuşlarımızla taşıma yapıyoruz. Kimi zaman yurt dışında enerji yatırımı yapan bir yerli şirket özel bir cihazın taşımasını isteyebiliyor. Bir inşaat firması için bazı inşaat malzemeleri ya da personel taşınması gerekebiliyor. Bir tekstil firması son kreasyonunu özel şekilde göndermek isteyebiliyor. Bazen de otomotiv sektörü dönemsel olarak charter uçuşlarımıza ihtiyaç duyabiliyor. Çözümlerimizle diğer alanlarda olduğu gibi özel hava kargo taşımacılığında da iddialıyız” dedi.



50 farklı tip ve kapasitede uçaklar kullanılıyor

Charter uçak hizmetinin profesyonel bilgi birikimi gerektiren ve çok titizlikle yürütülmesi gereken bir taşımacılık modeli olduğuna dikkat çeken Keleş, “Yaklaşık 50 farklı tip ve kapasitedeki uçaklarla farklı sektörlerden şirketlerin taşımacılık ihtiyaçlarını en kolay ve hızlı biçimde karşılıyoruz” şeklinde konuştu. Keleş şöyle devam etti: “Sahip olduğumuz yüksek teknik bilgi ve 28 yıllık tecrübemizle, dünyanın bir köşesinden diğerine hava kargo taşımacılığı imkanı sunabiliyoruz. Bu da hem Türk firmalarının yurt dışında yatırım yapma kabiliyetlerine destek vermemizi sağlıyor hem de Sertrans Logistics’in dünya markası olma yolunda gelişimine destek veriyor. Önümüzdeki dönemde proje işlerinde de yer almayı hedefliyoruz. Tabii ki büyüme hedeflerimizin ve profesyonel kadromuzun ‘know how’ı ile bu başarı gerçekleşiyor”



Sertrans Logistics Hakkında

Sertrans Logistics, uluslararası parsiyel ve multimodal taşımacılık hizmetlerinin yanında, Tedarik Zinciri Yönetimi’nde verdiği katma değerli lojistik hizmetleriyle 28 yıldır ulusal ve uluslararası müşterilerinin güvenilir çözüm ortağıdır. Sertrans Logistics, sektöründe sağladığı yüksek müşteri memnuniyetini; tedarik zincirinin her aşamasında uyguladığı doğru, hızlı, hatasız, sürekli ve şeffaf iş yapma prensibiyle oluşturmuştur. Sahip olduğu deneyimli ve uzman kadrosu, güçlü araç filosu ve ekipman donanımı, ileri IS teknolojileri, yaratıcı Ar-Ge grubu, yurtiçi ve yurtdışına yayılmış ofisleri ve sahip olduğu yüksek kapasiteli depo ve antrepoları ile Sertrans Logistics, müşterilerinin dünya çapındaki lojistik ihtiyaçlarına küresel ölçekte çözüm getiren güçlü ve deneyimli bir yönetim uzmanıdır. 2013 yılı sonunda Avrupa’ya yönelik hayata geçirdiği inovatif ürünü “IQ+ SHUTTLE: Uçak Hızında Karayolu Taşımacılığı” hizmeti ile ithalatçı ve ihracatçı firmalara hız ve maliyet avantajı sunarak, Avrupa pazarında daha da rekabetçi olmalarına destek vermektedir. Avrupa’daki direkt hatlarıyla 19 ülkeye ve 80’den fazla noktaya direkt parsiyel taşımacılık hizmeti veren Sertrans Logistics, uluslararası kara-hava-deniz yolu ve multimodal taşımacılık hizmetleriyle dünyanın 200’e yakın ülkesine, 1.800’den fazla noktaya hizmet vermektedir.



Ulusal ve uluslararası pek çok üyelikleri bulunan Sertrans Logistics, Avrupa’nın en büyük grupaj network sistemi “SystemAlliance Europe” üyesi olan ilk ve tek Türk şirketi olma özelliğini ise halen korumaktadır. Sektörde ilklere imza atmaya devam eden Sertrans Logistics’in 50 bin metrekare arazi üzerine kurulu Hadımköy tesisleri ve genel merkezi ise Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen “GOLD LEED” sertifikasına sahip Türk lojistik sektöründeki ilk ve tek tesistir. Bu başarısına 2016 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yetkilendirilmiş Yükümlü(AEO) belgesini ekledi.