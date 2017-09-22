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Nissan’ın global üretimi 150 milyon adede ulaştı

Nissan’ın global üretimi 150 milyon adede ulaştı

Tarih 22 Eylül 2017, 15:33

Nissan, bu başarıyı, global çaptaki tüm paydaşların 84 yıllık kesintisiz desteğinin yansıması olarak görüyor.

Nissan, İngiltere'deki fabrikasında deneme üretimi devam eden, Avrupa pazarına yönelik yeni Nissan LEAF modelini sunmaya hazırlandığı bu dönemde, 150 milyon üretim adedine ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Japon otomotiv devi Nissan Motor Co. Ltd, global çapta ürettiği 150 milyon araçla yeni bir kilometre taşına ulaştı. 1933 yılında kurulan Nissan’ın ilk 100 milyon üretim adedine ulaşması 73 yıl sürmüştü. Nissan son 11 yılda 50 milyon adetlik üretime imza atıp 84 yılda toplam 150 milyon adet araca ulaşarak önemli bir başarı elde etmiş oldu.



Nissan, bu başarıyı, yetkili satıcılar, tedarikçiler ve yerel yönetimlerin yanı sıra, Nissan tarafından üretilen otomobilleri tercih eden sayısız müşteri de dahil olmak üzere global çaptaki tüm paydaşlarının 84 yıllık desteğinin yansıması olarak görüyor.



Nissan 2006 yılında 100 milyon adet üretime ulaştığında, toplam üretimin yüzde 76,5'i Japonya'da gerçekleşmişti. Son 11 yıl içinde hızla artan üretimin çeşitlenmesi sayesinde 50 milyon adetlik üretimin yüzde 76,5'i Japonya dışında gerçekleşti. Bu miktarın yüzde 13'ü de Avrupa'da üretildi. Söz konusu kilometre taşları Nissan’ın müşterilerini tatmin eden otomobiller ürettiğini gösteriyor.

Nissan Avrupa'da; İspanya ve İngiltere'de 30 yılı aşkın bir süredir araç üretimi gerçekleştiriyor. St. Petersburg’da kurduğu tesisle birlikte 10 yılı aşkın bir süredir Rusya’da da araç üretiyor. Söz konusu ülkelerdeki toplam üretim 13 milyon adedi aşmış durumda.



Nissan Avrupa Üretim Noktaları
Sunderland, İngiltere: Nissan Qashqai, Nissan Juke, Nissan LEAF, Infiniti Q30, Infiniti QX30
Barcelona, İspanya: Nissan Navara, Nissan Pulsar, Nissan nv200, Nissan e-nv200, Renault Alaskan, Mercedes X Serisi
Avila, İspanya: Nissan NT400
Cantabria, İspanya: Bileşenler
Petersburg, Rusya: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano



 

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