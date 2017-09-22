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Modifiye araç tutkunları Autopia’da buluşuyor
22 Eylül 2017, 15:10
23-24 Eylül 2017’de Avrupa’nın en büyük otomobil AVM’si Autopia’da gerçekleşecek Stance Fest 2017 Modifiye Araba Fuarı, otomobil tutkunlarını bir araya getirmek üzere hazırlanıyor.
İki gün boyunca sabah 10.00 akşam 21.00 saatleri arasında devam edecek etkinlikte,
DJ performansları ve ünlü araba tutkunları da araçları ile orada olacak, ödüllü pilotlar katılımcılarla bir araya gelerek imza dağıtacaklar.
Sadrican Sağdur, Alican Akçay ve DJ KNC’ın performans sergileyeceği fuarda;
Doğukan Manço, Furkan Göksel, Onur Bay ve Leo Lunatic’de katılımcılar arasında olacak.
Etkinlikte Apexmasters yarış otomobilleri, Süpersport kişiselleştirilmiş otomobiller ve
700 Tuning otomobil görücüye çıkarken; Türkiye’de benzeri olmayan kişiselleştirilmiş Lamborghini Diablo, full carbon ve yine Türkiye’de tek olan Mclaren otomobil tutkunlarının nefesini kesmek için orada olacak.
Tüm büyük illerin yanı sıra Almanya, Kıbrıs ve Bulgaristan’dan özel olarak getirilen araçlar,
23 - 24 Eylül’de tüm araba tutkunlarını Autopia’ya bekliyor.
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