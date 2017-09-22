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Makyol ve yurtdışı şantiyelerin lowbedleri
22 Eylül 2017, 14:59
Yalçın Dorse, yurt içi ve yurtdışı müşterilerinin lowbed teslimatlarını sürdürüyor.
1998 yılından beri Makyol Grubu için özel araçlar üreten Yalçın Dorse'nin gruba yaptığı 23. Araç teslimatı bir 4LBUZ tipi 4 akslı lowbed yarı römork oldu. Bu yarı römork Makyol'un projelerinde çalışan makina parkının büyük bir çoğunluğunu taşıyabilecek özelliklerde üretildi.
Yurtdışına ise Yalçın Dorse yine şantiyelerde ve makina taşımalarında kullanılmak üzere 9 adet 4 akslı lowbed yarı römork ihracatı gerçekleştirdi.
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