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USTYAPI SAYI 83 PDF

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Makyol ve yurtdışı şantiyelerin lowbedleri

Makyol ve yurtdışı şantiyelerin lowbedleri

Tarih 22 Eylül 2017, 14:59

Yalçın Dorse, yurt içi ve yurtdışı müşterilerinin lowbed teslimatlarını sürdürüyor.

1998 yılından beri Makyol Grubu için özel araçlar üreten Yalçın Dorse'nin gruba yaptığı 23. Araç teslimatı bir 4LBUZ tipi 4 akslı lowbed yarı römork oldu. Bu yarı römork Makyol'un projelerinde çalışan makina parkının büyük bir çoğunluğunu taşıyabilecek özelliklerde üretildi.



Yurtdışına ise Yalçın Dorse yine şantiyelerde ve makina taşımalarında kullanılmak üzere 9 adet 4 akslı lowbed yarı römork ihracatı gerçekleştirdi.



 

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