TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otobüs

TEMSA, Busworld Fuarı’na 2’si yeni 7 aracıyla katılıyor

TEMSA, Busworld Fuarı’na 2’si yeni 7 aracıyla katılıyor

Tarih 22 Eylül 2017, 14:24

Sabancı Holding İştiraklerinden TEMSA, 20-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Busworld Kortrijk Fuarı’nda iki yeni ürün lansmanı gerçekleştirecek ve Smart Mobility mottosu öne çıkacak.

TEMSA, bu iki yeni ürüne ilave olarak fuar standında yine Amerika pazarına satışını gerçekleştirdiği TS45,  ayrıca Maraton, HD, MD7 Plus ve elektrikli otobüsünü sergileyecek.

33 ülkeden 350 katılımcının yer aldığı Busworld Kortrijk Fuarı 20-25 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek.  TEMSA, Hall 7’de bulunan 1120 metrekarelik 701 nolu standında ikisi yeni 7 aracını tanıtacak.  Fuarda TEMSA Basın Toplantısı 19 Ekim Perşembe günü saat 11.00-12.00 arasında yapılacak.  

Okul ve turizm alanına yönelik iki yeni otobüs
Müşteri beklentilerine hızlı çözüm üretmeyi başaran ve bunun karşılığını da büyüyen pazar adetleri ile alan TEMSA, müşterilerine iki yeni otobüs sürprizi hazırladı. TEMSA, fuarda turizm alanına yönelik ve okul taşımacılığı alanına yönelik iki aracın lansmanını gerçekleştirecek.  

Fuar standındaki otobüsler
TEMSA, fuar standında yine Amerika pazarına satışını gerçekleştirdiği şehirlerarası, turizm segmentine yönelik TS45 aracı,  şehirlerarası için ürettiği Maraton, şehirlerarası ve turizm aracı HD, turizm, okul servisi, shuttle aracı MD7 Plus ve şehiriçi elektrikli otobüsünü de sergileyecek.



TEMSA farkını bir kez daha göstermek
1971 yılından beri düzenlenen Avrupa’nın en prestijli otobüs fuarında ikisi yeni olmak üzere toplam 7 araçla yer alacaklarını belirten TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, “TEMSA, ürün gamı ile fark yaratan bir marka. Bunu sadece yurtiçi otobüs pazarı için dile getirmiyoruz. TEMSA, yurtdışında müşteri beklentilerine yönelik geliştirdiği hızlı çözümler ve kaliteli ürünlerle Avrupa pazarı için de fark yaratmaya odaklanmış bir marka. Bunu da başarmış durumda. Birçok Avrupa ülkesi yollarında TEMSA araçları görmek mümkün. Sektörün tüm oyuncularının katıldığı fuara biz de katılarak,  hem pazarda oluşturduğumuz farkı göstermek hem de yepyeni iki aracımızı müşterilerimizle buluşturmak istiyoruz. Busworld sadece araçlarımızı sergileyeceğimiz değil aynı zamanda satış yapabileceğimiz bir fuar. Standımızı TEMSA kullanıcılarının yanı sıra her fuarda olduğu gibi yepyeni müşterilerin de ziyaret edeceğinden eminiz” dedi.

Smart Mobility
Bu yılki fuarda TEMSA’nın konumlanmasına yönelik bilgiler de veren Dinçer Çelik, “Bu yıl fuarda konumlanmamız teknoloji teması ile olacak. Fuarda tanıtımını yapacağımız Fleetics ürünü, büyük veri altyapıları ve veri bilimi teknikleri kullanılarak otobüslerden toplanan verilerin gerçek zamanlı incelenmesini mümkün kılıyor. Bu ürünümüz ile TEMSA, farkını göstermeye devam ediyor” diye konuştu.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Otobüs

Sultan LF şehir içi yolcu taşımacılığına yeni bir soluk getirecek

 Sultan LF şehir içi yolcu taşımacılığına yeni bir soluk getirecek Sahip olduğu Ar-Ge gücüyle 50 yılı aşkın süredir otobüs pazarında birçok ilke imza atan Otokar, şehir içi yolcu t...

Otobüs pazarında liderlik yine TEMSA’nın

 Otobüs pazarında liderlik yine TEMSA’nın TEMSA, otobüs pazarında 2017 yılının ilk 7 aylık dönemine ilişkin bir basın değerlendirme toplantısı yaptı. Toplant...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dış saha tecrübesi

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x