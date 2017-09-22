TEMSA, Busworld Fuarı’na 2’si yeni 7 aracıyla katılıyor

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22 Eylül 2017, 14:24

Sabancı Holding İştiraklerinden TEMSA, 20-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Busworld Kortrijk Fuarı’nda iki yeni ürün lansmanı gerçekleştirecek ve Smart Mobility mottosu öne çıkacak.



Okul ve turizm alanına yönelik iki yeni otobüs



Fuar standındaki otobüsler

TEMSA farkını bir kez daha göstermek

Smart Mobility

33 ülkeden 350 katılımcının yer aldığı Busworld Kortrijk Fuarı 20-25 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. TEMSA, Hall 7’de bulunan 1120 metrekarelik 701 nolu standında ikisi yeni 7 aracını tanıtacak. Fuarda TEMSA Basın Toplantısı 19 Ekim Perşembe günü saat 11.00-12.00 arasında yapılacak.Müşteri beklentilerine hızlı çözüm üretmeyi başaran ve bunun karşılığını da büyüyen pazar adetleri ile alan TEMSA, müşterilerine iki yeni otobüs sürprizi hazırladı. TEMSA, fuarda turizm alanına yönelik ve okul taşımacılığı alanına yönelik iki aracın lansmanını gerçekleştirecek.TEMSA, fuar standında yine Amerika pazarına satışını gerçekleştirdiği şehirlerarası, turizm segmentine yönelik TS45 aracı, şehirlerarası için ürettiği Maraton, şehirlerarası ve turizm aracı HD, turizm, okul servisi, shuttle aracı MD7 Plus ve şehiriçi elektrikli otobüsünü de sergileyecek.1971 yılından beri düzenlenen Avrupa’nın en prestijli otobüs fuarında ikisi yeni olmak üzere toplam 7 araçla yer alacaklarını belirten TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, “TEMSA, ürün gamı ile fark yaratan bir marka. Bunu sadece yurtiçi otobüs pazarı için dile getirmiyoruz. TEMSA, yurtdışında müşteri beklentilerine yönelik geliştirdiği hızlı çözümler ve kaliteli ürünlerle Avrupa pazarı için de fark yaratmaya odaklanmış bir marka. Bunu da başarmış durumda. Birçok Avrupa ülkesi yollarında TEMSA araçları görmek mümkün. Sektörün tüm oyuncularının katıldığı fuara biz de katılarak, hem pazarda oluşturduğumuz farkı göstermek hem de yepyeni iki aracımızı müşterilerimizle buluşturmak istiyoruz. Busworld sadece araçlarımızı sergileyeceğimiz değil aynı zamanda satış yapabileceğimiz bir fuar. Standımızı TEMSA kullanıcılarının yanı sıra her fuarda olduğu gibi yepyeni müşterilerin de ziyaret edeceğinden eminiz” dedi.Bu yılki fuarda TEMSA’nın konumlanmasına yönelik bilgiler de veren Dinçer Çelik, “Bu yıl fuarda konumlanmamız teknoloji teması ile olacak. Fuarda tanıtımını yapacağımız Fleetics ürünü, büyük veri altyapıları ve veri bilimi teknikleri kullanılarak otobüslerden toplanan verilerin gerçek zamanlı incelenmesini mümkün kılıyor. Bu ürünümüz ile TEMSA, farkını göstermeye devam ediyor” diye konuştu.