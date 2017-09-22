Bu yenilik de Tırsan’dan Perdeli ve Kutu Swap Body

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22 Eylül 2017, 13:51

Tırsan Türk Avrupalı nakliyecilerin en güncel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yenilikçi çözümler oluşturmaya devam ediyor. Tırsanın geliştirdiği ve pazara sunduğu ürün ve çözümler ihtiyaçları karşılamak ili birlikte yeni iş yapma biçimleri, yeni verimlilik ve kazanç imkanları sunuyor.

Tırsan tarafından geliştirilen ve Kassbohrer markası ile pazara sunulan yeni ürün uluslar arası taşımada İngilizce terim ile Swap Body olarak adlandırılıyor. Bu terim Türkçesi Kayar gövde veya Gezer kasa olarak ifade ediliyor. Gezer Kasalar (Swap Body) bir konteynerin sunduğu tüm avantajlar ve yasal imkanları sunarken aynı zamanda perdeli ve kutu treyler kasalarının avantajlarına da sahip.Tırsan’ın yeni ürün tanıtımı 21 Eylül günü Tırsan Adapazarı fabrikasında uluslararası nakliyeciler, yeni ürünü kullanan öncü taşımacılar, basın ve Tırsan teknik personelinin katılı ile gerçekleşen bir toplantı ile yapıldı. Toplantı sırasında Özellikle Avrupada ülkeler arası taşımalarda önem kazanan hatlar, bu hatların denir ve karayolu bağlantıları ülke grupları ve taşıma hacimleri ile ilgili bilgi verildi.Tanıtım toplantısı ürün tanıtımından kara , demir ve deniz yolunu yükleme ve gümrükleme işlemlerine gerek kalmadan yükleme noktasından kullanım veya dağıtım noktasına kadar aynı taşıma aracının veya taşıma kabının kara demir ve deniz yolunu kullanması anlamına geliyor.İnter modal taşımalar Avrupa’da demir yolu ağı ile karayolu ağını, deniz ve nehir geçişlerini birleştiriyor. Bu birleşme karayolu trafiğinin yoğunluğunun azalması, ülkeler arasında geçiş belgesi vb sınırlamaların oluşturduğu soruları azaltma, taşıma maliyeti ve süre avantajı, güvenlik, taşıma ekipmanları yatırımında kaynak tasarrufu, demiryolu ağlarının daha fazla kullanılması, sürücülerin ve karayolu çekicilerinin karşılaştığı seyir yasaklarından kaçınma gibi avantajlar sağlıyor. Çekici ve yarı römorkların deniz veya nehir geçişlerinde roro gemilerie veya rola trenlerine binme imkanları artması inter modal sistemi geliştiriyor.Tırsan tarafından üretimine başlanan inter modal taşımacılıkta kullanılacak iki ürün türü biri Perdeli swap badi bu ürün bazı Avrupalı yarı römork üreticileri tarafından da üretiliyor. Kutu Svap body ise avrupada sadece Tırsan ürün yelpazesi içinde kassbohrer markasında bulunuyor.Ürünü İlk kullanan taşımacılar Gökbora, Çoban Tur Boltaş, ve TTS ve Ekol lojistik. Ürün tanıtımında Bu firmaların temsilcileri Caner Düz, Cumhur Erzurumluoğlu, Ferhan Demirel ürün tanıtımı sırasında düzenlenen panele konuşmacı olarak katıldılar. Ürün sorumlusu Ozan Sınal’ın yönetiminde yapılan panelde Svap Body ile ilgili deneyimlerini sistemin avantajları ve uygulama sırasında karşılaşılan sıkıntıları ve bunları aşma yöntemleri hakkında bilgi verdiler.Çetin Nuhoğlu tanıtım sırasında TTS lojistik yöneticisi Ferhan Demirel’e ürün teslimatı yaptı. Toplantıya katılan nakliyecilere ürün ve özellikleri hakkında detaylı bilgi verdi. Tırsan mühendisleri ile gurur duyduğunu ifade ederek ürün önünde fotoğraf da buluştu.Toplantının katılımcıları arasında Türkiye’nin en tecrübeli, saygın ve yaşlı nakliyecilerinden Yaşar Çelik’in katılımı ile renklendi.Katılımcılar asasında İstanbul ile birlikte Gaziantep, Kayseri temsilcileri de bulundular.Tırsan tarafından geliştirilen yeni Swap Bady ağırlık, hacim, boyutlar yük emniyeti ve bağlama kancaları branda sistemleri açısından pertenli ve tenteli yarırömorklar ve kutu yarı römorklarla aynı özelliklere sahip Taşımacılara bir kayıp oluşturmuyor. Konteyner şasilerlere yüklenip bağlantı kilitlerinden bağlandıktan sonra yola çıkabiliyorlar. Karayolundaki görünüm ve işlevlerinde standart yarı römorklardan farklı değiller.Kayar kasalar uzu dönemde yükleme boşaltma ve taşıada yeni bir dönem başlatacaklar.