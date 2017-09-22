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Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu 2017 başladı

22 Eylül 2017, 12:26

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından düzenlenen VII. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde başlamış bulunmaktadır.

Güneş enerjisiyle ilgili farkındalık yaratılması, bilginin yaygınlaştırılarak yoğunlaştırılması, teknolojik yeniliklerin ve uygulamaların ülkemize kazandırılması amaçlarıyla yapılacak sempozyumun açılış konuşmaları MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, MMO Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı Akar Tülücü ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından yapıldı.



MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar açılışta özetle şöyle konuştu: “Ülkemiz, güneş enerjisini daha çok sıcak su amaçlı olarak kullanmaktadır. Güneş enerjisi ile elektrik üretimine birçok ülkede çatı uygulamalarıyla başlanmış olmasına rağmen ülkemizde bu yol tercih edilmemiştir. Oysa güneş enerjisi, dünyanın enerji ve iklim değişikliği sorunları için dikkatlerini yönelttiği en önemli kaynaklardan biridir. Hatta Japonya’daki Fukishima nükleer santral kazasından sonra güneşten elektrik üretimi, politikalarda öncelikli tercih edilen bir kaynak haline gelmiştir. Dünya enerji sektörü radikal bir değişimin eşiğindedir.



Ülkemizde yerli güneş enerjisi endüstrisinin gelişimini desteklemek üzere 6094 sayılı Kanun Değişikliği ile getirilen yerli üretime ilave teşvikler konusu özellikle güneş enerjisi sektörünün yeni gelişmeye başladığı ülkemizde önemli bir düzenlemedir. Zira Türkiye yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirirken, ithal teknoloji ve ekipman için önemli bir paranın yurtdışına akması da önlenebilecektir.



ETKB Strateji Planı ve Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’nda öngörülen yenilenebilir enerji kurulu güçlerine ulaşabilmek için; 2015 yılı sonundaki kurulu güç değerlerine göre 2019 yılında yüzde 46,8, 2023 yılında ise yüzde 93 oranında artış gerekmektedir. Bu plana göre, 2023’te Türkiye kurulu gücünün yüzde 49’unu yenilenebilir enerji kaynakları oluşturacaktır. Ancak, bugün itibarıyla, gerek mevcut kurulu güç, gerekse EPDK’nın lisans verdiği ve yatırım sürecinde olan projelerin durumu ve lisanslama aşamasındaki santralların kaynak dağılımı da göz önüne alındığında, bu öngörülerin çok gerçekçi olmadığı anlaşılmaktadır.2019 hedefi 3.000 MW (megavat), 2023 hedefi ise 5.000 MW olan kurulu güç; 2017 Haziranında, destek değil kösteklere rağmen 1.362,60 MW’e ulaşmıştır. Bu tablo iktidarın güneş enerjisinde şimdiye kadar izlediği politikaların başarısızlığını ortaya koymaktadır. Güneş enerjisi potansiyelinin elektrik amaçlı kullanımında ülkemizin bilimsel, kalıcı bir politikası bulunmamaktadır. Güneş enerjisinden elektrik üretimi dünya ortalaması yüzde 1’dir. Ama örneğin İtalya elektrik üretiminin yüzde 8’ini, Yunanistan yüzde 7,5’unu, Almanya yüzde 6,7’sini, Türkiye ise sadece yüzde 0,5’ini (binde beşini) güneş enerjisinden elde etmektedir.



Türkiye yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları açısından birçok güçlü yöne sahip bir ülkedir. Güneş enerjisi ile birlikte su, rüzgâr, jeotermal, hidroelektrik ve linyit kaynaklarımızdan elde edilebilecek kurulu güç olanaklarının iyi değerlendirilmesi ile ülkemizin yüzde 75-76 seviyesine ulaşan enerjide dışa bağımlılığını ciddi ölçülerde azaltması söz konusu olabilecektir. Bugün tarihte güneş enerjisi ile anılan Mersin’de bu kaynağın ülkemize kazandırabileceklerini ve yöntemlerini konuşurken Türkiye’nin başka ülkelerin teknoloji pazarı olmadan, kendi araştırmacısı ve mühendisi ile bu kaynağı nasıl değerlendirebileceğini, bu hazır kaynağın en kısa sürede nasıl değerlendirilmesi gerektiğini de konuşmamız gerekmektedir. Güneş enerjisi kullanımının geliştirilmesi tartışmalarının sadece elektrik açısından ele alınmasını da doğru bulmuyoruz. Türkiye hemen her bölgesinde güneş enerjisinin termal kullanımı için çok önemli potansiyele sahiptir. Bu konuda gelişen yerli teknoloji de olmasına rağmen sadece elektrik üretimine odaklanmak, bu önemli kaynağın göz ardı edilmesine ve yeterince değerlendirilmemesine yol açmaktadır. Ayrıca güneş enerjisinden pasif düzenlemelerle yararı maksimize eden mimari pratiklerin yaygınlaştırılması için üniversitelerimize önemli görevler düşmektedir. Güneş enerjisinin bina ısıtmasında ve soğutulmasında ve endüstriyel proseslerde kullanılması, ithal enerjinin azaltılması için çok önemlidir. Türkiye’de de teşvik edildiği takdirde, ısıtma sistemleri desteklenerek ithal doğalgaza olan bağımlılığımızı azaltabilmek mümkündür. Sempozyumumuzun bu konuda yapılması gerekenler için açılımlar geliştirmesini diliyorum.



İki gün sürecek sempozyumun son oturumunda hazırlanacak olan sonuç bildirisi, kamuoyuna ayrıca açıklanacak.



