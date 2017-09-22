RENAULT TRUCKS, Ege'de gücünü arttırıyor

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22 Eylül 2017, 11:58

Satış ve satış sonrası hizmetleri ile Türkiye’de hedeflerini büyüten Renault Trucks, Özmutlubaş Otomotiv ile İzmir ve Denizli’de iki yeni satış ve satış sonrası yetkili bayisini hizmete sundu.

Yeni dağıtım kamyonlarından, uzun yol çekici modelleri ve inşaat kamyonlarına kadar Türkiye’de geniş bir ürün gamı sunan Renault Trucks, yetkili satış ve servis noktalarıyla da hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Renault Trucks ve Özmutlubaş Otomotiv’in İzmir ve Denizli’de açılışını yaptığı yeni iki bayi ile Türkiye’deki Renault Trucks satış ve satış sonrası servis hizmet noktası 17’ye ulaşıyor.Özmutlubaş Otomotiv adına Özmutlubaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş’ın katıldığı açılış törenlerinde Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine, Finans Direktörü İpek Puntar, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu ve Pazarlama Direktörü Şebnem Uygurtürk hazır bulundular. İzmir ve Denizli’de yapılan açılış törenlerine Renault Trucks çekici ve kamyonlar ile hizmet sunan çok sayıda firma da katıldı.2013 yılında Renault Trucks yetkili servis anlaşması ve 2017 Temmuz ayından itibaren de yetkili satış anlaşması yaptıklarına değinen Ahmet Mutlubaş, açılış törenindeki açıklamalarında; “Köklü şirket yapısı ve otomotiv sektöründeki kalitesi, güvene dayalı hizmet anlayışı ile Özmutlubaş Otomotiv, 40 yılını doldurdu. Dünya’nın 13. büyük ekonomisi olan, kişi başı 10.000 USD düzeyindeki milli geliri, genç nüfusu ve hızlı büyüme potansiyeli olan bir ülkede yaşıyoruz. Ülkemizin top yekun kalkınması ve gelişmiş ülkeler içinde yer alması için hepimiz elimizden geleni ortaya koyma çabasında olmalıyız. Uluslararası işbirlikleri, sağlık turizmi, ileri teknoloji kullanımı, hep bu ortak amaçları desteklemek için bünyemize kattığımız değerlerdir” diye belirtti.İzmir Pınarbaşı merkez şubelerinden sonra Kemalpaşa’da ikinci ve Denizli’de üçüncü tesislerini açtıklarını belirten Mutlubaş, “Açılışını yaptığımız Renault Trucks Kemalpaşa ve Denizli noktaları da dahil olmak üzere satış ve satış sonrası hizmeti verecek üç ayrı tesisimiz ile Ege’de gücümüzü arttıracağız. İzmir Kemalpaşa’da bulunan yeni tesisimiz, 10.000 metrekarede 2200 metre kare servis, 800 metre kare yönetim alanı, showroom olmak üzere 3000 metrekare kapalı alana sahip. 7000 metre kare açık alan ise servis park ve 2. el satış alanı olarak kullanılacak. Denizli Renault Trucks yetkili bayimiz, toplam 4500 metrekare alanda 1700 metre kare kapalı alana ve 1800 metrekare açık alana sahip. Bu bayilerimizde satış yapmanın yanı sıra sunacağımız servis kapsamında Ege’de yılda ortalama 12.500 Renault Trucks araca satış sonrası hizmeti vermeyi planlıyoruz” dedi.Açılış konuşmasında ticari araçlar sektöründe araçların görevlerine kesintisiz devam etmelerinin önemini belirten Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine ise; “Ağır ticari araçlar sektöründe sizlerin de burada gördüğünüz gibi inşaattan uzun yola kadar uzanan geniş bir araç yelpazesi ile mevcuduz. Tüm araç gamlarımız son üç senede tamamen yenilendi, genişletildi ve müşterilerimize Renault Trucks markasının en bilinen değerleri olan güvenilirlik, sağlamlık ve yakıt tasarrufu sağlamaya devam ediyor. Şunu gururla söyleyebilirim ki Türkiye, dünya genelinde Renault Trucks’ın en önem verdiği ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca önümüzdeki sene Renault Trucks Türkiye olarak ülkemizdeki 20.senemizi kutluyor olacağız. Yeni girişimlerimiz ile Renault Trucks olarak Türkiye’de ticari araçlar pazarında önde gelen Avrupalı ticari araç markaları arasında yer alıyoruz. Bu başarıda değerli bayilerimizin sağladığı destek ve kusursuz hizmetin payı çok büyük. Ticari araçlar sektöründe aracın özellikleri ve iş döngüsü için sunacağı verimlilik ve performans kadar bunun sürdürülebilirliği de önemlidir. Bu nedenle aracın sürekli yüksek performansta işinin başında olması gerekir. Renault Trucks olarak müşterilerimize özel satış ve satış sonrası hizmetler sunuyoruz. Araçlarımız için planlı bakım, onarımlar ve Renault Trucks onaylı parçalar ile operasyonlarda aksama olmamasını sağlıyoruz. Araçların daha fazla yolda olmasının yanı sıra ikinci el değerlerini de koruyoruz” diye belirtti.Türkiye genelinde 20.000 adedin üzerinde Renault Trucks kamyon ve çekicilerinin aktif olarak hizmet verdiğini açıklayan Delepine, ayda ortalama 6.000 civarında aracın yetkili servislerde hizmet gördüğünün altını çizdi. Delephine; “Tüm dünyadaki Renault Trucks standartlarına uygun şekilde dizayn edilen servislerimizde öncelikle müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak adına, parça bulunabilirliği, doğru teslimat ve ilk seferde doğru onarım gibi konularda kesintisiz olrak çalışıyor ve tüm çalışmaların sonuçları yakından takip ediyoruz” dedi.Renault Trucks, satış sonrası ürünleri arasında yer alan Reference ve Excellence Servis Kontratları sayesinde, 5 yıl boyunca 800.000 km’ye kadar müşterileri için araçları yöneterek operasyonlarını kolaylaştırıyor, maliyetlerini düşürüyor ve filonun ikinci el değerlerini koruyor.Sebastien Delepine; “Türkiye genelinde yeni açtığımız Denizli tesisimiz de dahil olmak üzere 17 ayrı noktada Renault Trucks yetkili satış ve servis noktamız bulunuyor. 2017 yılını 18 yetkili servis ile kapatmayı planlıyoruz. 2018’de ise hedefimiz, üç yeni yetkili satış ve servisini daha hizmete sunmak” dedi.