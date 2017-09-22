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USTYAPI SAYI 83 PDF

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Rusya'ya 50 m3 Milenium silobas teslimatı

Rusya'ya 50 m3 Milenium silobas teslimatı

Tarih 22 Eylül 2017, 11:28

Türkiye'nin lider silobas üreticisi GÜVEN, yurt dışındaki bayiilerine teslimatlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Rusya’daki  bayiisi  için özel olarak ürettiği ; 50m3 hacimli ve  birbirinden bağımsız 3 gözlü MILLENIUM tip yem silobasını  geçtiğimiz Eylül ayında Rusya’ya sevk eden firma , özellikle granül ve tahıl nakliyesi yapan firmaların  taşıma yüküne çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Standart üretim hacimlerinin dışında da  müşteri taleplerini ön planda tutan GÜVEN, bu tarz özel siparişlerde güçlü AR-GE faaliyetlerini ve yılların getirmiş olduğu tecrübesini kullanarak ülkemiz adına gurur verici ürünleri eşsiz tasarımlarla karayolu nakliyecisinin hizmetine sunmaktadır. Rusya gibi dev bir pazarda kendilerine duyulan ilgiden ve güvenden gayet memnun olan firma yetkisi Gen.Müd. Yrd. Metin Kirmit ; “ yeni tasarımlar& ürünler , kimsenin yapamadığını yapmak ve liderlik ruhumuzda var, bu ülkenin bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak birinci vazifemizdir” diyerek firmasının vizyonunu bu şekilde dile getirdi.



 

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