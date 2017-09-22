Rusya ‘ya 50 m3 Milenium silobas teslimatı Güven’den

Anasayfa » Piyasa

22 Eylül 2017, 11:28

Türkiye’nin lider silobas üreticisi GÜVEN, yurt dışında ki bayiilerine teslimatlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Rusya’daki bayiisi için özel olarak ürettiği ; 50mhacimli ve birbirinden bağımsız 3 gözlü MILLENIUM tip yem silobasını geçtiğimiz Eylül ayında Rusya’ya sevk eden firma , özellikle granül ve tahıl nakliyesi yapan firmaların taşıma yüküne çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Standart üretim hacimlerinin dışında da müşteri taleplerini ön planda tutan GÜVEN, bu tarz özel siparişlerde güçlü AR-GE faaliyetlerini ve yılların getirmiş olduğu tecrübesini kullanarak ülkemiz adına gurur verici ürünleri eşsiz tasarımlarla karayolu nakliyecisinin hizmetine sunmaktadır. Rusya gibi dev bir pazarda kendilerine duyulan ilgiden ve güvenden gayet memnun olan firma yetkisi Gen.Müd. Yrd. Metin Kirmit ; “ yeni tasarımlar& ürünler , kimsenin yapamadığını yapmak ve liderlik ruhumuzda var, bu ülkenin bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak birinci vazifemizdir” diyerek firmasının vizyonunu bu şekilde dile getirdi.