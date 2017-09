Sultan LF şehir içi yolcu taşımacılığına yeni bir soluk getirecek

Anasayfa » Otobüs

Sahip olduğu Ar-Ge gücüyle 50 yılı aşkın süredir otobüs pazarında birçok ilke imza atan Otokar, şehir içi yolcu taşımacılığında trendleri belirmeye devam ediyor. Farklı ihtiyaçlara uygun çözümleriyle geniş bir ürün gamına sahip Otokar, Sultan LF ile yolcu taşımacılığına yeni bir soluk getirecek.



Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, toplu taşımada son yıllarda en çok tercih edilen, küçük otobüs pazarının lideri Sultan ile sektöre yön vermeye devam ediyor. Sahip olduğu Ar-Ge gücü ile müşteri beklentileri doğrultusunda geliştirdiği araçlarla her zaman farkını ortaya koyan Otokar, yeni şehir içi otobüsü Sultan LF ile yolcu taşımacılığına yeni bir soluk getirecek.Belediyeler, özel halk otobüsçüleri ve kooperatiflerin beklentileri doğrultusunda geliştirilen Sultan LF, özellikle işletme giderleri ve düşük yakıt tüketimi ile kullanıcısına büyük avantaj sağlıyor. Otokar’ın sektördeki yenilikçi anlayışını yansıtan şık ve modern görünümü ile kendine hayran bırakan Sultan LF, modern tasarımdan teknolojisine kadar beklentilerin ötesinde özellikleriyle hem kullanıcısına hem de yolcularına yeni bir deneyim vadediyor.Geniş ön ve arka kapıları, tam alçak tabanlı gövde yapısı, yüksek manevra kabiliyeti ile dar sokaklı şehirlere modern bir çözüm sunacak olan Sultan LF, 8.4 metrelik uzunluğa sahip. Standart olarak 21+4(katlanır)+35+1, isteğe bağlı olarak 21+42+1 ve 21+1(tekerlekli sandalye)+35+1 yolcu taşıma kapasitesiyle üretilebilen Sultan LF, şehir içi ulaşımda fark yaratıyor.Sınıfının tek tam alçak tabanlı otobüsü olma özelliğine sahip olan Sultan LF, yolcu kapasitesi, engelli yolcu rampası, geniş yolcu alanı, rampaları kolayca tırmanmasını sağlayan yüksek tork değeriyle de dikkat çekiyor. Yolculardan ayrılmış özel sürücü bölgesi, kısa vites kolu ve konforlu sürüşü ile rakiplerinden ayrışan Sultan LF'de klima, kamera ve kayıt sistemleri, dijital hat tabelaları gibi zengin donanımlar standart olarak sunuluyor.Güçlü motoru ile her türlü yol koşulunda üstün performans sunan Sultan LF, hafif gövde yapısı ile güç ve ekonomiyi birlikte sunuyor. Düşük yakıt tüketimi ve işletme giderleriyle kullanıcısının bütçesini koruyan Sultan LF, her yönüyle kazanç sağlıyor.